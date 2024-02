Santilli dijo que Mauricio Macri "quiere presidir" el PRO

Foto: Alfredo Luna

El diputado Diego Santilli sostuvo este viernes que el expresidente Mauricio Macri "quiere presidir" el PRO al considerar que "tiene todo el derecho" a la vez que no descartó "un proceso de convergencia" entre ese partido y La Libertad Avanza."Macri quiere presidir (el PRO) y tiene todo el derecho y el volumen porque es el creador del partido. Yo soy de los que cree que esto se tiene que arreglar en una reunión. No puede ser que en la situación que está nuestro país vayamos a una discusión electoral que a nadie le importa", dijo Santilli en declaraciones a radio El Observador.Además, el legislador dijo queSantilli anticipó que "podría ser en lo electoral el año que viene" para evitar dividir votantes durante las elecciones de medio termino o que también "podría haber una convergencia parlamentaria a partir de mayo o junio"., subrayó y opinó que el proyecto de ley presentado en sesiones extraordinarias por el oficialismo tendría que haber sido retomado por las tres comisiones "planteado la incorporación de la modernización laboral".Además el diputado destacó que el presidente Javier Milei "está dando discusiones de fondo en Argentina" que también intentó dar Mauricio Macri y sostuvo que si el ajuste a nivel nacional "no es correspondido" por el provincial y el de los municipios "estamos en problemas"."Hay provincias que aportan mucho a la coparticipación como Provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y reciben mucho menos de lo que aportan. El Presidente plantea ordenar los gastos y las cuentas del Estado", aseguró.