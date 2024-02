Francos anticipa que el próximo martes se reunirá con gobernadores en Salta

Francos remarcó que la intención del Poder Ejecutivo es "terminar con los fondos fiduciarios". Foto: Presidencia.

El ministro del Interior,, dijo este viernes que la diferencia de visión entre el presidente Javier Milei y los gobernadores "no va a terminar el diálogo" entre ambas partes y adelantó que el próximo martes se reunirá con mandatarios provinciales en Salta para "encontrar mecanismos para establecer la relación en un país fundido".. Hay que ir encontrando los mecanismos para establecer la relación en un país fundido", aseguró Francos en declaraciones a Radio Continental.Además, el funcionario informó que, para "conversar" y allí buscara "encontrar mecanismos para establecer la relación en un país fundido"."Los servicios del Estado nacional están quebrados, con lo cual el Presidente entra a gestionar la República en una situación de calamidad y lo expresó durante la campaña y al iniciar su mandato: no hay plata", recordó Francos.En esa línea, Francos remarcó que la intención del Poder Ejecutivo es "terminar con los fondos fiduciarios" porque son "una caja negra que va a distintos lugares y no se sabe dónde terminan"."Algunos van orientados a las provincias y a las obras de las provincias, pero también la forma en la que se distribuye y asigna, el Presidente intentará llevar adelante la gestión de gobierno desde el nuevo presupuesto", añadió.En tanto, el ministro del Interior"No se sabe cómo, ni cuánto son esos fondos, hacia que lo dirigen y con qué sentido político", opinó.Por este motivo, Francos señaló que "hay un desorden en las cuentas públicas" y el objetivo del gobierno nacional es "tratar de ordenar con todos los mecanismos que tenga".El funcionario también indicó que tras la vuelta a comisión de la ley "Bases"Francos adelantó que "en los próximos días presentaremos algunos temas para el debate en el inicio del periodo ordinario, es un tema importante y lamento que se haya trabado la posibilidad de avanzar".Para Francos, la caída de la ley "Bases" tiene que ver con queque "votaron a un presidente que les dijo la verdad".Francos advirtió que de no cumplir con estos objetivos "esperarán" y "funcionarán con las herramientas que se tengan hasta que las próximas elecciones parlamentarias el pueblo decida si acompaña los cambios".