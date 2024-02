Sonia Alesso dijo que no hay "ninguna convocatoria formal" para paritarias docentes

Foto: Marcelo Ochoa

¡ URGENTE CONVOCATORIA A LA PARITARIA NACIONAL DOCENTE !

CTERA exige la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el envío de fondos económicos para el FONID, el FONDO COMPENSADOR, los comedores escolares, infraestructura escolar.

Nota 👇 💻 https://t.co/2PWTQq2s9S pic.twitter.com/lXoWNGUDEg — CTERA (@cteracta) February 14, 2024

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, sostuvo este viernes que el Gobierno nacional no ha realizado aún "ninguna convocatoria formal" para la paritaria docente y dijo que "ojalá" sean llamados a esa instancia y se garantice el envío de los fondos a las provincias, ante el inminente inicio del ciclo lectivo."El Gobierno se maneja muy mediáticamente pero no tenemos ninguna convocatoria formal. Nos tienen que convocar. Surgieron versiones en el día de ayer (por el jueves), pero no lo tenemos confirmado. Ojalá nos convoquen, haya paritarias y se envíen fondos a las provincias que corresponden", afirmó Alesso en declaraciones a radio La Red.La referente gremial sostuvo que continúan "reclamando el envió de fondos a las provincias" a través de programas como el FONID, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y Conectividad, entre otros y aseguró que"Las escuelas y las provincias de cualquier color político no recibieron los fondos que todos los gobiernos desde (el expresidente Fernando) de la Rúa a la fecha transfirieron todos los meses sin grieta porque es ley. Estamos pidiendo que se cumpla al ley", apuntó y añadió que los estudiantes tampoco "recibieron el refuerzo nutricional y la copa de leche"."Los que inventaron la grieta no fueron los docentes. Unas cosa es tener paritarias y otra cosa es no tenerla. Una cosa es que haya aumento de salarios y otra cosa es que ahora anunciaron que vamos a cobrar menos. No hay grieta, lo que hay es ajuste", subrayó al referirse a los cuestionamientos que recibió Ctera sobre su accionar durante los diferentes gobiernos.En ese sentido, Alesso recordó que hubo diferentes medidas de fuerza y protestas durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández y que durante la gestión de Esteban Bullrich frente al Ministerio de Educación "las clases comenzaron" ya que se garantizó un aumento mediante paritarias.En tanto, Alesso se refirió al anuncio realizado ayer por el presidente Javier Milei quien dijo que el gobierno lanzará "vouchers para poder comprar útiles escolares, como una forma de contención a la clase media" y una ayuda para hacer frente al pago de los colegios privados."Es algo que no han estudiado. Lejos de fortalecer a los sectores de menos poder adquisitivo, van a hacerlo a los sectores que llevan los chicos a la escuela privada", opinó Alesso.Además, señaló que "no hay nada en el Boletín Oficial" todavía para discutir por lo que supone que "fue más un comentario que una política concreta"."Creo que es una mala medida si fueran a tomarla porque seria un acto discriminatorio. Financia la escuela privada y desfinancia la publica. Además ¿con que criterio se haría?, ¿Cómo lo va a financiar?, ¿Cuántos chicos lo van a recibir? Es uno de los problemas que tuvieron los vouchers en Chile", añadió.