El principal partido opositor indio denunció que le congelaron las cuentas

Grupos de defensa de derechos humanos y opositores acusan al primer ministro, Narendra Modi, de un ataque selectivo contra los opositores / Foto: Archivo.

"Con el congelamiento de las cuentas del principal partido de oposición a apenas dos semanas del anuncio de las elecciones nacionales, ¿piensan que la democracia sigue viva en nuestro país?" Ajay Maken, vocero del Congreso Nacional Indio

El Congreso Nacional Indio denunció el congelamiento de sus cuentas bancarias a tan solo dos semanas de que se convoquen oficialmente las elecciones generales / Foto: Archivo.

Ataque selectivo

El principal partido de la oposición de India, el Congreso Nacional Indio,previstas para abril."Nos dijeron que las cuentas del principal partido de oposición indio habían sido congeladas" en el marco de una investigación sobre sus declaraciones de ingresos anteriores, dijo el vocero de la fuerza, Ajay Maken.El fisco indio reclama a la formación de los antiguos primeros ministros Jawaharlal Nehru e Indira Gandhi el pago de 2.100 millones de rupias (más de 25 millones de dólares)durante el ejercicio 2018-2019, explicó Maken, citado por la agencia de noticias AFP.Maken reconoció que el partido presentó sus declaraciones fiscales con hasta 45 días de retraso, pero insistió en que no hizo nada que justifique esta sanción.El vocero estimó que el procedimiento busca ponerlos en dificultades antes de los comicios,"Con el congelamiento de las cuentas del principal partido de oposición a apenas dos semanas del anuncio de las elecciones nacionales, ¿piensan que la democracia sigue viva en nuestro país?", preguntó a los periodistas."Hoy es un día triste para la democracia india", expresó Meken, quien aseguró que no se quedarán sin hacer nada, sGrupos de defensa de derechos humanos y opositores acusan al Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, de usar las fuerzas institucionales para atacar de forma selectiva a sus enemigos políticos.El anuncio se producedel Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi.El jefe del Congreso Nacional Indio, Rahul Gandhi, descendiente de la dinastía que dominó la política india durante décadas, fue declarado culpable de difamación el año pasado a raíz de una denuncia interpuesta por un miembro del partido de Modi.Su pena de dos años de cárcelhasta que el veredicto fue suspendido en apelación.El presidente del BJP de Delhi, Virendra Sachdeva, declaró por su parte que si el Congreso Nacional Indio "no respeta las reglas, entonces tiene que asumir las consecuencias".