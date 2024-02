La Secretaría de Transporte incrementó el saldo negativo de la tarjeta SUBE a $ 480

La Secretaría de Transporte incrementó el saldo negativo de la tarjeta SUBE de $ 211,84 a $ 480 / Foto: Pepe Mateos.

Nación Servicios se encuentra trabajando para poder extender la capacidad física de almacenamiento de saldo negativo, acorde con las nuevas tarifas de colectivo, tren y subte

Por resolución 4/2021 el saldo negativo equivalía a cuatro veces el boleto mínimo del colectivo del AMBA

La Secretaría de Transportea través de la resolución 12/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial, un monto menor a los cuatro boletos mínimos previos del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo cual –indicaron- se debe a problemas técnicos.Una vez que el usuario se queda sin carga en su tarjeta, podrá seguir viajando hasta agotarse dicho saldo, el cual será descontado automáticamente en la siguiente recarga que realice.Por resolución 4/2021 el saldo negativo, actualizándose automáticamente en cada aumento de tarifas.De esta forma, tras el último incremento aplicado en las tarifas de este mes que llevó el boleto mínimo a $ 270, el saldo mínimo debería haberse actualizado a $ 1.080.Sin embargo, esto no ocurrió pues, según Nación Servicios, ente administrador y gestor de la tarjeta,El organismo actualmente “se encuentra llevando a cabo el recambio en campo de parte de los módulos de acceso seguro en las tarjetas de primera generación y la reprogramación de los módulos que no resulta necesario recambiar en las tarjetas de segunda generación” para poder extender la capacidad física de almacenamiento de saldo negativo.Hasta que no se complete dicho recambio, el saldo negativo no podrá ser superior a $ 480,En tanto, en el caso del tren y subte, alcanzará para tres boletos mínimos de $ 130 y $ 125, respectivamente.Por este motivo, de no resolverse esta cuestión, con el incremento previsto para los próximos meses en las tarifas de colectivo, subte y tren,