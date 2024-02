India: al menos once muertos en un incendio en una fábrica

Incendio en una fábrica de pintura en Nueva Delhi. Foto: @AtulGargDFS

Al menos once personas murieron tras un, la capital de India, informó un funcionario del servicio del departamento de bomberos."Hubo una explosión en la fábrica de pintura y el edificio colapsó. Las víctimas son trabajadores de la fábrica", indicó el director del servicio de bomberos Atul Garg en declaraciones a la agencia de noticias AFP.El incendio se inició la noche del jueves en las afueras de la capital y los equipos de rescateen las últimas horas.Por el momento, según se informó, el hecho -del que aún no se pudo establecer el motivo- causó la muerte a al menos once personas.Los accidentes en las industrias, donde los empresarios suelen ignorar los requisitos básicos de seguridad y operan sin permisos.En 2019, más de 40 personas murieron por un incendio en una fábrica que producía bolsas escolares y zapatos en Nueva Delhi., mal pagas y que dormían en la misma fábrica, precisaron las fuentes a AFP.