Frigerio advirtió, "si es necesario", irá a la Justicia para recuperar la coparticipación

Bordet rechazó las acusaciones de Frigerio y le pidió que "se haga cargo" de la provincia

El exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, rechazó las declaraciones del actual mandatario, Rogelio Frigerio, quien lo acusó de dejar una provincia "desfinanciada, endeudada, sin recursos ni incentivos", y aseguró que debería "hacerse cargo de las acciones que tiene que llevar adelante".



"Me hubiese gustado escuchar cuál es la provincia que viene, y no justificar la ineficacia y la ineficiencia de esta gestión basándose en pretextos, excusas y datos que son falsos", señaló Bordet en una conferencia de prensa que brindó este jueves.



Durante la apertura de un nuevo período de la Asamblea Legislativa provincial, Frigerio apuntó contra Bordet por terminar su gestión con una situación provincial "caótica y crítica", y una Entre Ríos en "desorden, sin fondos y con un faltante de $100.000 millones" para pagar sueldos y deudas.



Tras el discurso, el exmandatario provincial sostuvo que fue una jornada que le dejó "gusto a poco", y pidió explicaciones sobre "por qué en estos dos meses hay una gestión que no arranca y se pusieron la provincia de sombrero".



"Claramente entregué una provincia en orden, con paz social, sueldos que superaban la inflación, un saldo en caja de 48 millones de dólares que está constatado, y una provincia con obras públicas funcionando y avanzando", detalló.



Por otro lado, Bordet, actual diputado nacional (Unión por la Patria), pidió preocuparse y trabajar "por la Entre Ríos que viene y por cómo se sale de una difícil coyuntura que hoy tiene la Argentina, con salarios licuados por la inflación y una carestía en el costo de vida".



En ese sentido, mencionó que si Frigerio convoca a las fuerzas políticas a trabajar en conjunto para "defender los intereses de los entrerrianos ahí vamos a estar", aunque en cambio ve una gestión "ineficaz, con falta de previsión y de pensar medidas".



"No habló nada si van a bajar impuestos como prometió en campaña, no habló sobre la reforma a la caja de jubilaciones y, fundamentalmente, no habló nada del ajuste feroz que la Nación está haciendo sobre las provincias y que está impactando en los bolsillos de la clase media y trabajadora", enfatizó.