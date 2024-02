El gobernador de Salta advirtió que "el Norte se va a poner de pie y no de rodillas"

Gustavo Sáenz / Foto: Luis Cornu

"Acá no hay traidores"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró este jueves que "defenderá" y, al tiempo que consideró injusto que "argentinos de bien estén pagando el ajuste" y sentenció que el Norte "se va a poner de pie y no de rodillas"."Vamos a defender a los maestros y su lucha, porque el incentivo docente fue una lucha y un logro de ellos que empezó hace muchos años, y nos vamos a poner a su lado", dijo el mandatario salteño.Sáenz se refirió así a la decisión del Gobierno Nacional de eliminar este fondo y otros destinados a la educación, al inaugurar la segunda etapa de la obra de la Circunvalación Oeste, en la capital provincial."Hoy es un día histórico. Una obra emblemática, pedida y soñada por muchos salteños", dijo, tras lo que señaló que se realizó "con fondos propios" y destacó: "Somos una de las pocas provincias con equilibrio fiscal".Añadió que ", que hay gauchos que"Vamos a pelear por los derechos de los salteños", afirmó, a la vez que precisó que "aquí empezó la Patria, fueron nuestros gauchos los que hicieron libre la Patria", y resaltó que "no nos vamos a arrodillar ante nadie, sólo ante Dios, y ante el Señor y la Virgen del Milagro".Y advirtió quepara decirles a aquellos que viven en Capital Federal que se levanten del escritorio y vengan a conocer las necesidades de los salteños y del norte de la Patria".Sáenz aseguró que "acá no hay traidores ni mentirosos, sino hombres de bien que estány se llevaron la plata a otro lado. Persíganlos a ellos, búsquenlos a ellos"."Los que la están pasando mal son los jubilados, gente de bien que dejaron su vida aportando para pasarla mejor y hoy cobran 100 mil pesos y no tienen ni para los medicamentos ni para comer", sostuvo, a la vez que consideró injusto que "los argentinos de bien" son los que "hoy están pagando este ajuste".Asimismo, se dirigió al presidente Javier Milei: "Señor Presidente, tiene la oportunidad histórica de hacer que todos los argentinos tengan las mismas oportunidades", que no haya "argentinos de primera y de segunda, argentinos subsidiados de la Capital Federal que pagan el colectivo, la luz y el gas tres veces menos que los catamarqueños, los salteños, los tucumanos, los jujeños"."No es justo, porque todo este ajuste se traslada a la gente", afirmó y se preguntó: "Cómo van a venir las industrias a instalarse acá si no les damos las posibilidades que les da el centro del país; cómo van a venir las industrias a querer invertir en Salta, Tucumán, o Jujuy si no tenemos rutas ni conectividad, por la visión centralista, que se olvidó de este gigante dormido que empieza a despertar".Del acto inaugural participaron el vicegobernador Antonio Marocco; el intendente de Salta, Emiliano Durand; funcionarios y legisladores provinciales y nacionales, entre otros.