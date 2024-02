No hubo acuerdo en el Consejo del Salario y surge la alternativa de un laudo del Gobierno

⚠️ El Gobierno hizo fracasar la reunión del Salario Mínimo Vital y Móvil ⚠️



✅ La propuesta de la CGT, en acuerdo con todas las centrales obreras, es incrementar el SMNV en un 85% a partir del 1ero de Febrero pic.twitter.com/TNlpbzuBNb — cgtoficial (@cgtoficialok) February 15, 2024

Organizaciones sociales protestaron frente a la sede de la Secretaría de Trabajo de Nación. Foto: Camila Godoy.

Organizaciones sociales protestan frente a la sede de la Secretaría de Trabajo de Nación VER VIDEO

El Poder Ejecutivo, las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores no llegaron a un acuerdo en la reunión del Consejo del Salario que debía determinar el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, por lo que el Gobierno laudará sobre el nuevo piso de esos ingresos, según informaron fuentes gremiales.con el "único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo" sobre el salario mínimo, que actualmente está fijado en 156.000 pesos."Como es de público conocimiento, la propuesta de la CGT es establecer un 85% de aumento sobre el último monto a partir del 1 de febrero, fijando una base de $ 288.600. Está propuesta tuvo el acuerdo de las tres centrales obreras y el rechazo de la contraparte empresaria", indicó la central en un comunicado emitido tras la reunión.La central obrera señaló que la administración de MileiPara la CGT, "la irresponsabilidad social puesta de manifiesto por la Secretaría de TrabajoPor su parte, l, a lo que el Gobierno "no sólo avaló sino que además quiso pasar a reunión plenaria sin acordar dictamen"."Se votó la única propuesta realizada por los trabajadores y no hubo acuerdo, por lo que va a laudar el Gobierno. Una farsa más del Gobierno de Milei", denunció la CTA-A desde sus redes sociales.El laudo en estas situaciones es una figura mediante la cual el Gobierno actúa como árbitro y dispone una medida de manera unilateral ante la falta de acuerdo de las partes en pugna.La reunión se desarrolló desde las 16.30 hasta pasadas las 20 en la Secretaría de Trabajo, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 650 de esta capital, y tuvo la modalidad virtual para distintos representantes.Por el Gobierno participaron el secretario de Trabajo, Omar Yasin; mientras por el sindicalismo hicieron lo propio los triunviros de la CGT Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, entre otros, además del referente de la CTA de los Trabajadores Claudio Marín y Hugo 'Cachorro' Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.Por la parte empresaria, en tanto, participaron dirigentes de la UIA como Laura Giménez.La reunión del organismo, la primera de la gestión de Milei, tuvo de fondo una nueva protesta de organizaciones sociales, que insistieron en sus reclamos de "aumento de los montos para la asistencia a los comedores" comunitarios.