Lali Espósito le contestó a Milei: “No creo que el camino sea la falta de respeto y la descalificación”

La artista Lali Espósito se hizo eco en el atardecer de este jueves de las críticas declaraciones del Presidente Javier Milei acerca de su trayectoria musical y le escribió una suerte de carta abierta en primera persona en sus redes sociales donde le dijo descreer que "”.En otro fragmento del texto, la actriz y cantante señaló: “Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”., insistió.Pese a marcar diferencias con los dichos y las políticas implementadas por quien en sus cuestionamientos la denominó “Lali Depósito”, la intérprete expresó en la posdata de su misiva: “Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión, lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”.En el escrito dirigido al mandatario a quien arrobó, Lali decidió presentarse:”.En ese relato profesional, añadió:”.Sobre su decisión de volcarse a la música, detalló: “Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompañó y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de futbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme”.También-continuó Espósito-, “hice cinco discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años. Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa. No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre”.En alusión a los cuestionamientos de Milei a los recitales que dio a cargo de distintas administraciones estatales, Espósito consignó:”.Para el final de la comunicación con su firma, Lali concluyó: “”.