Estados Unidos afirmó que Rusia está desarrollando un arma antisatélites

John Kirby afirmó que Rusia ha desarrollado una tecnología anti-satélite. Foto: AFP

Estados Unidos aseguró este jueves que Rusia desarrolla un arma antisatélite, aunque no supone una amenaza directa para la población.El miércoles el jefe del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, mencionó esta amenaza y exhortó al presidente Joe Biden a "desclasificar toda la información" sobre el tema, según detalló la agencia de noticias AFP."No se trata de una capacidad activa que se haya desplegado. Y aunque la búsqueda de Rusia de esta capacidad en particular es preocupante, no hay ninguna amenaza inmediata para la seguridad de nadie", continúo., añadió, pero esto no impide que Estados Unidos siga "de cerca" esta actividad rusa y la tome "muy en serio".Por su parte, Biden ordenó que se entablen "contactos diplomáticos directos" con Rusia, pero aún no se ha producido ninguno, dijo Kirby.El jefe de la diplomacia estadounidense,".A su vez, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, mantuvo este jueves una reunión a puerta cerrada con los líderes del Congreso para hablar de estos hechos.Las palabras de Turner sorprendieron, ya que, es raro que los altos cargos con acceso a información de inteligencia divulguen públicamente los asuntos en curso a no ser que exista un riesgo para la ciudadanía.No obstante, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, reaccionó diciendo que "no hay motivo de alarma".Por otro lado,"Repetimos constantemente que no responderemos a las diferentes acusaciones infundadas. Si hacen declaraciones deberían ir acompañadas de pruebas", declaró a las agencias de prensa rusas el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergéi Riabkov."Esto se inscribe en la tendencia de los últimos diez años en que los estadounidenses se dedican a invenciones malévolas y nos atribuyen todo tipo de acciones o de intenciones que no les convienen", añadió.