Un proyecto de 20 murales al estilo del distrito Wynwood de Miami deslumbra en Mar del Plata

Emplazado en una manzana en el corazón de la ciudad, ya puede visitarse en Mar del Plata el nuevo Distrito de Arte y Diseño (DAD),, a la vez que se volverá un punto neurálgico de la ciudad entre la histórica Playa Grande y los nuevos barrios del sur.Rocío Lobos y Florencia Albornoz son de Paraná, Entre Ríos, y de chiquitas, como nenas que solían pasar los días en el río, compartían un sueño: conocer Mar del Plata. Llegar al mar, esa porción de agua enorme y sin límites. "Entre relatos evocamos una frase… 'el amor está en el mar', y así fue que, casi como un juego, planeamos robar un poquito llevándolo en una botella, como una especie de decreto para poder volver a él", cuenta Lobos a Télam.. Una foto que ellas mismas tomaron. La imagen fue una de las 20 ganadoras del proyecto Distrito de Arte y Diseño de Mar del Plata, una iniciativa que hoy emplaza esa cantidad de murales, de artistas de diversos estilos y oriundos de distintas provincias, en la manzana que comprende las calles Juan B. Justo, Edison, Solís y Acha de la ciudad costera, y la vuelve un lugar de paseo y disfrute artístico., forma parte de un recorrido de más de 400 metros de colores, diseño y arte visual que está compuesto principalmente por murales de artistas marplatenses y también por otros que vienen de San Antonio de Padua, Río Negro, La Plata, Saladillo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán.El DAD se configura así como un distrito inspirado en la Mar del Plata actual, que, con frente a la tradicional Avenida Juan B. Justo, dos manzanas que darán origen a una nueva zona joven destinada al arte, el diseño y el entretenimiento.La iniciativa surgió a partir de los 150 años de la ciudad y fue un concurso abierto de artistas que mediante un jurado compuesto por Felipe Giménez, un consagrado artista marplatense; María Haydeé Pérez Maraviglia, arquitecta y vecina destacada de la ciudad; y Francisco Taverna, director general de Cultura del municipio de General Pueyrredón, eligió a los 20 muralistas., de Felipe Giménez y de Oscar Cañadas. El proyecto artístico está además apoyado y acompañado por el Concejo Deliberante de Mar del Plata, que en octubre de 2023 aprobó por unanimidad su emplazamiento."En nuestro caso la premisa fue buscar una idea clara y genuina. Luego, el mural fue trabajado por capas y manchas, para lograr un efecto más plástico y suelto. Quisimos hablar de los sueños y anhelos que tuvimos de niñas, que quizás sean los de muchos niños hoy que viven lejos y no conocen el mar. Fue muy movilizante y esperamos representar un poco de todo eso en nuestra obra", agrega Lobos.Mar, sombrillas, arena, lobos marinos, faros, fauna silvestre y árboles típicos. Algunas de las postales icónicas se repiten, pero cada mural propone una identidad, un estilo, ciertos colores y una emoción diferente. El segundo puesto de la lista fue el del artista Fabián Rivero con una obra compuesta por tres mujeres adultas mayores que caminan hacia el agua con las tablas de barrenar en mano; detrás de ellas hay bandas de distintos colores bien estridentes, al mejor estilo pop.Aunque Rivero nació en San Antonio de Padua, solía pasar sus vacaciones en Mar del Plata, de chico, junto a su familia. Por eso, dice, es un lugar al que le tiene mucho cariño. "La Feliz es un lugar que me lleva a la juventud, a la alegría y al disfrute, por eso seleccioné la imagen de tres señoras con sus tablas. Mi sentimiento es justamente estas tres amigas disfrutando de su tradición. En el proceso creativo seleccioné una paleta de colores que crea un inter juego entre lo típico de la imagen literal y lo abstracto que transmite cada color, estos últimos más relacionados con la actualidad y el futuro", explicó a Télam el artista.La técnica utilizada en este caso es el stencil y la pintura tradicional con pincel.El recorrido continúa con la obra "Un buen día/1,81 mts" de Daniel "el vasco" Besoytaorube, un artista icónico marplatense que nació en 1959 y residió alternativamente entre San Pablo, Brasil, y Mar del Plata, trayectoria en la que se destacó incluso como director del museo MAR en 2020. También aparece, con fondo de amarillo estridente y un estilo muy particular la obra de José Alfonso, más conocido como Sael, "Emoji_on mdp".En un estilo muy diferente, con una base blanca y una paleta de colores que remite automáticamente a artistas como Vasili Kandinsky e incluso Joan Miró se destaca en este recorrido artístico "Moldear ciudad", un mural expresionista pensado y realizado por Daniel Casamayor, artista visual nacido en 1984."La Mar del Plata actual y su energía hace que esta secuencia de figuras, con esos hilos conductores de pintura espontánea, despierten los sentidos a múltiples reinterpretaciones. Las formas que utilizo hacen referencia a siluetas de objetos, construcciones, especies y ritmos que da mi ciudad. En el centro de la obra hay una 'sonrisa' haciendo referencia a esta premisa marplatense, "la feliz", y luego contornos alusivos a nuestras especies marinas. Los colores de la paleta son los primarios porque siento que eso me da la libertad de crear cualquier otra gama armada por esos azules del cielo y del mar, amarillos de la luz y el sol y rojos de la pasión y la energía que tenemos", explica Casamayor sobre su obra.". Es una iniciativa que hoy se solidifica a escala urbana, con un impacto positivo en tanto nexo estratégico entre el norte y el sur de la ciudad.Otros de los concursantes ganadores fueron Ignacio Suárez y Pablo Pezatto, una dupla también oriunda de Mar del Plata que se dedican específicamente a la ilustración y buscaron dejar su sello en esta técnica. Su obra, "Mardelcosas", está organizada sobre cuatro cuadros de color y los dibujos son en trazos de línea blanca."La idea original era desarrollar un collage lineal con lugares, personajes y características de la ciudad. La primera parte del proceso compositivo fue buscar las fotos y referencias de los elementos, después de un previo debate y consulta con amigos y afectos sobre qué elementos y personajes eran imprescindibles para representar la ciudad", cuenta a Télam Suárez.El uso de una línea fina blanca para definir las formas fue el sello personal de los artistas en este mural. "La técnica es porque ambos somos ilustradores y nuestro estilo está muy ligado al detalle y al laburo de la línea. También sabíamos que las formas monumentales y el color iba a parecer en otros trabajos, entonces queríamos algo diferente para el nuestro", agregó el artista.Los trabajos seleccionados fueron premiados en distintas categorías. El primer puesto, "Mi lugar en el mundo", de Valeria Luchessi, se llevó 800.000 mil pesos, un pasaje aéreo para participar en el Art Basel Miami 2024 y un set de pinturas Valen. El segundo puesto, "Siempre joven" de Fabián Rivero recibió 600.000 mil pesos y el set de pinturas; y el tercer puesto, "Sueño de mar" de Rocío Lobos y Florencia Albornoz 400.000 mil pesos y el set de pinturas. Los demás participantes, del cuarto puesto al número 20, reciben 200.000 mil pesos, un set de pinturas y una mención de honor.; es una pintura en la que predominan tonos verdes y azulados, con tramos de línea blanca, una suerte de efecto especial sobre el contorno de las caras de los personajes y una presencia fuerte de vegetación y fauna."Mar del Plata ocupa el primer lugar en emprendimientos a nivel país. Como referencia tomé a mi hija de 23 años y a su novio, a quienes considero un ejemplo de gente pujante que ama su lugar. Mar del Plata está cada vez más linda y eso es gracias a quienes apuestan a la ciudad y quieren hacer de este su lugar en el mundo. Elegí emprendimientos que caracterizan a la ciudad: desde gastronómicos como la destilación de gin, la elaboración de cerveza y el café de especialidad, hasta los arquitectónicos. Y no podía faltar nuestro marco natural integrado por mar, bosques, playas y acantilados, los peces etéreos que representan los sueños que se van a concretar. Mardel tiene todo como para que uno no quiera alejarse", comentó a Télam la artista Valeria Luchessi.En este caso, Luchessi buscó que haya una coherencia entre el tema y la técnica de la obra, por eso se centró en la idea de una Mar del Plata moderna, joven y abierta a mundo; por eso consideró que debía apostar por un diseño de líneas limpias, con una paleta de colores muy cuidado y en un estilo casi vectorial."Hay pequeños homenajes escondidos en el mural que propone a los visitantes que los vayan descubriendo, como los hay en casi toda mi obra. Me gusta generar una narrativa, que una imagen aparentemente estática tenga una lectura dinámica. Veo al lienzo, en este caso a la chapa, como un telón sobre el que contar una historia. Porque el arte, en definitiva, es comunicar", concluye Luchessi.El recorrido de los 20 murales ya puede ser visitado tanto por oriundos de Mar del Plata como por turistas; algunos de ellos ya fueron terminados y otros todavía están en obra, así que es posible encontrarse incluso con los propios artistas en el lugar. De acuerdo a lo que declaró la empresa que impulsa el proyecto DAD, se hará un festival de inauguración el primer fin de semana de marzo, aunque todavía no hay precisiones sobre el día y horario.