Gobernaciones, organismos y ecologistas reforzaron sus campañas de "turismo responsable"

Tips y recomendaciones para contribuir al cuidado medioambiental y sociocultural

Entre los tips y recomendaciones que actores como la Gobernación bonaerense, la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Vida Silvestre Argentina promueven este verano se encuentran:



Playa

Depositar los residuos en cestos. De no haber, retiralos hasta hallar un lugar indicado.

Usar bolsas reutilizables. Las plásticas, así como otros plásticos blandos, causan la muerte de animales marinos.

No dejar colillas en la arena. Cada una contamina hasta 10 litros de agua de mar.

No molestar a la fauna silvestre.



Montaña

Hacer fuego sólo en los lugares indicados. Una colilla mal apagada puede quemar miles de hectáreas. Descartarlas en un lugar correcto.

No dejar residuos tirados. Todo lo que se lleva debe volver con uno.

No extraer animales ni vegetación nativa, perjudica la conservación de los ecosistemas.

Usar botellas recargables en vez de plásticas.

Acampar en los lugares indicados.



Selva

No alimentar ni tocar a los animales silvestres, puede causarles problemas de salud y promover comportamientos agresivos.

Respetar los senderos habilitados, si no se puede degradar el ambiente.

No extraer animales ni vegetación. Tampoco introducir especies invasoras.

Acampar en los lugares indicados.



Fuego

Hacer fuego sólo en lugares habilitados y nunca perderlo de vista.

Asegurarse de tener a mano recipientes con abundante agua.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos al piso, puede ocasionar incendios.

Al ver fuego o columnas de humo, avisar a personal del área protegida.

Regresar con la basura. Latas y vidrios pueden ocasionar incendios.

En caso de tener que sacar ceniza de un fogón, asegurarse de que esté apagada y fría.

Remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas.



Mascotas

Son especies exóticas, no pertenecen originalmente a los ambientes naturales de Argentina.

De modo directo o indirecto, al ingresar a las áreas protegidas pueden generar efectos negativos sobre la biodiversidad y los recursos naturales.

Es fundamental su tenencia responsable y tener en claro que, a la hora de visitar un Parque Nacional, deben quedarse en casa.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Administración de Parques Nacionales y Fundación Vida Silvestre Argentina.