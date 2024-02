El Papa recibió a las dos candidatas presidenciales de México

Las candidatas y el Papa Francisco durante sendas reuniones en el Vaticano / Foto: Télam

Quienes me han escuchado, saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice: "la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse". Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la…

Sostuvimos un diálogo cordial e intercambiamos puntos de vista sobre la cultura del descarte, que consiste en la marginación a todo aquello que no produce, así como sobre…

El papa Francisco recibió esta semana en el Vaticano, por separado, a las candidatas a presidenta de México, del oficialista Morena; y, de la alianza opositora.Sheinbaum -candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo, y el Partido Verde Ecologista de México- difundió imágenes de la reunión privada que mantuvo hoy con el sumo pontífice, en su despacho en Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano.Según detalló la candidata en su publicación de la red social X,"Hoy tuve el gran privilegio de ser recibida por el Papa Francisco en su despacho privado en Santa Marta. Fue, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza", relató Sheinbaum, que es judía.Asimismo, indicó que Francisco "además de ser el máximo representante de la Iglesia católica" es "" a quien tiene una "profunda admiración por su pensamiento humanista".Sheinbaum recordó que en sus discursos políticos solía repetir una frase del Papa Francisco: “la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse”."Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la fraternidad y la igualdad que he escuchado", agregó."Me regaló grandes consejos de vida", finalizó la candidata que impulsa para sucederlo el presidente Andrés Manuel López Obrador.En respuesta a las publicaciones de Sheinbaum, la candidata de la alianza opositora,, dejó trascender este jueves por X imágenes de su audiencia privada con el Papa, que tuvo lugar el martes pasado en la casa que habita el Pontífice.Según Gálvez, fue una experiencia muy emotiva para ella, pues ha profesado la fe católica desde la cuna."Tenemos profundas convicciones católicas desde hace muchas generaciones", dijo la opositora."Sostuvimos un diálogo cordial e intercambiamos puntos de vista sobre la cultura del descarte, que consiste en la marginación a todo aquello que no produce, así como sobre diversas crisis que enfrenta la humanidad", publicó la senadora con licencia en redes.En este marco, le reafirmó al Papa su “”.Durante el encuentro,“Celebro que usted tenga el coraje que tiene. Es difícil ser gobernante; no hay que dejarse llevar por el canto de las sirenas… Los líderes tienen la responsabilidad de conducir a los pueblos.”, le dijo el Papa durante la conversación, informó en un comunicado el equipo de Gálvez.Gálvez asistió al encuentro junto a su esposo Rubén, sus hijos Juan Pablo y Diana y el coordinador de la campaña, Santiago Creel Miranda.