"Los neuquinos no vamos a dejar que toquen a Neuquén", advirtió el gobernador Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, cuestionó este jueves que desde la Casa Rosaday, tras señalar que "pareciera que no somos más parte de la Patria" a pesar "de todo lo que le aportamos al país", aseguró que "los neuquinos no vamos a dejar que toquen a Neuquén".expresó el gobernador en su discurso por el lanzamiento del plan forestal provincial y preguntó "¿Qué sería de la Capital Federal sin Neuquén, cómo se calefaccionarían, tendrían energía eléctrica o cómo se movilizaría el campo?"Figueroa aseguró, en ese contexto, que"En Neuquén las empresas públicas no se tocan, el ISSN (Instituto de Seguridad Social de Neuquén) no se toca; los neuquinos hemos elegido vivir y crecer de una determinada manera y la vamos a defender a ultranza, nos vamos a poner muy firmes para defender lo que es nuestro", aseguró Figueroa.El gobernador valoró la actitud de los legisladores nacionales la semana pasada frente al tratamiento de la Ley Ómnibus, y anunció que el martes próximo en la localidad de Chos Malal firmará un "acuerdo de gobernanza con todos los jefes comunales de la provincia, para que nos cuidemos entre nosotros y que no le falte nada al pueblo de Neuquén"., sostuvo.Figueroa se refirió también a los programas de incentivo forestal y docente, de los cuales Neuquén no recibió ningún fondo y alertó que en el gobierno central "son federales de la boca para afuera"."Queremos que se nos respete. Nos vamos a abrazar y le vamos a decir a quien sea que quiera atropellarnos que estamos dispuestos a aportar pero que Neuquén necesita que ese progreso que aporta sea valorado", concluyó el mandatario provincial.En un sentido similar se manifestó esta tarde el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, al inaugurar un nuevo período de sesiones del Concejo Deliberante al advertir que "no vamos a permitir que la República del Obelisco o el Gobierno nacional paren una sola obra" en esa capital.Gaido, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), pidióal Gobierno nacional para generar consensos y resaltó que Neuquén capital fue ejemplo en ese sentido, "construyendo políticas y continuando lo que estaba bien de otras gestiones" para lograr "una ciudad que crezca de la mano del diálogo, algo que falta tanto en este momento a nivel nacional"., afirmó Gaido.Asimismo, anunció que va a "sostener el boleto de colectivo a través de una ordenanza" que dará a conocer próximamente, con la que buscará hacer frente a la decisión de Nación de eliminar el Fondo Compensador del Interior que permitía subsidiar el pasaje.