Tras ocho días de paro de colectivos en Formosa, trabajadores reclamaron salarios adeudados

Tras ocho días de paro, trabajadores de la empresaen la ciudad de Formosa, reclamaron este jueves frente a la empresa el pago de salarios adeudados y parte del aguinaldo de unos 300 empleados.Los trabajadorespara reclamar el sueldo de enero y parte del aguinaldo y fuentes gremiales dijeron a Télam que "en total son unos 180 millones de pesos, para unos 300 empleados, si bien el Concejo Deliberante nos había dado 37 millones como parte del aguinaldo, no alcanza y debemos comer"."La empresa quiere que la municipalidad o el gobierno provincial aporten 180 millones de pesos para ese fin y", afirmaron.La municipalidad de Formosa, en tanto, dispuso el martes 13 autorizar en forma excepcional a las empresas operadoras del servicio Punto a Punto-combis- regulado bajo Ordenanza 7531/20, a realizar el servicio de transporte urbano de pasajeros en la modalidad habilitada a tal fin.El gerente de la empresa Crucero del Sur, Cesar Aguirre, días atrás reconoció en declaraciones a la prensa local quePor su parte los trabajadores manifestaron que hasta que no estén depositados los sueldos y parte del aguinaldo "no sale un colectivo a la calle", mientras que la delegación local de UTA pidió tanto el municipio como al gobierno provincial "la intervención" de la empresa para garantizar el pago de lo adeudado.