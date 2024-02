El Teatro Colón presentó una temporada bajo el paradigma de la austeridad

Telerman y uno de los títulos de la ópera: "Ariadna en Naxos". /Foto: Pepe Mateos.

Martha Argerich y su propio festival. /Foto: archivo.

El Festival Argerich

Ópera

Foto: Pepe Mateos.

Danza

Marianela Núñez, la argentina que triunfa en el Royal Ballet de Londres. /Foto: archivo.

Foto: Pepe Mateos.

Concierto

Foto: Pepe Mateos.

Ricardes y Telerman pesentaron la temporada. /Foto: Pepe Mateos.

: el calendariomenos contrataciones extrajeras, reposiciones -muchas de puestas recientes- para sostener el número de títulos líricos y un esquema acotado en ballet.Ser parte de la sociedad, asumiéndose en ese tejido sin dejar de ser aquello que el Colón es: una muestra de la cultura argentina, de su presente y de su herencia. El presente impone una mayor austeridad", escribió Jorge Telerman, director general y artístico del teatro al presentar la temporada.dijo el funcionario, en la ceremonia de presentación de la temporada, acompañada por la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes.La presencia de la pianistacon el Festival que lleva su nombre,establece una continuidad con el pasado.Será acompañada por pianistas de su universo musical (en 2023, Sergio Tiempo y Nelson Goerner, entre más). El esquema de conciertos y artistas del Festival no fue anunciado con la temporada.La temporada lírica ofrecerá siete títulos: comenzará el viernes 12 de abril con, la culminación de las colaboraciones de Richard Strauss con el dramaturgo Hugo von Hofmannsthal, bajo la dirección del argentino Marcelo Lombardero. La pieza estuvo en el calendario del teatro en la temporada 2019.Habrá reposiciones como, la ópera de Giáccomo Puccini, en la histórica puesta de Roberto Oswald; yde Gian Carlo Menotti y en la visión escénica de Rubén Szuchmacher. También se presentarán nuevas producciones comode Georges Bizet, una realización entre el Teatro La Fenice de Venecia, el Teatro Massimo de Palermo, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, y el Teatro Regio de Turín; el regreso dede Héctor Panizza, luego de 25 años;, de Jacques Offenbach; y el cierre será entre noviembre y diciembre conde Giuseppe Verdi, con dirección escénica de Rita Cosentino y escenografía de Enrique Bordolini."El eje de los siete títulos es una reflexión sobre el poder en su sentido amplio", afirmó Telerman.ElEl foco estará en la presencia de la bailarina Marianela Nuñez, primera figura del Royal Ballet de Londres, en, con música del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Serán diez funciones a partir del 11 de junio.El cuerpo de ballet, bajo la dirección de Mario Galizzi, también ofrecerá, en versión de Mauricio Wainrot; un programa mixto compuesto por; el clásicoy ", con coreografía de Mario Galizzi y la participación del primer bailarín del Teatro Marinsky, el coreano Kimin Kin.Lapresentará un programa de veinte conciertos y convocará varios solistas y directores de trascendencia internacional. La Orquesta Estable del Teatro Colón tendrá su ciclo de cinco presentaciones además de formar parte de las temporadas de ópera y ballet.La edición 2024 del ciclocomenzará el 25 de abril con la reposición de, versión de Martín Bauer y Rodrigo de Caso de la ópera de Robert Wilson y Philip Glass, estrenada en el Teatro Colón en 2023.Eldirigido por Diana Theocharidis celebrará los 15 años del Ensamble de Música Contemporánea del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes (EMC Damus) con un programa de obras breves de más de veinte compositoras y compositores argentinos, y los 20 años de labor ininterrumpida del El ensamble Compañía Oblicua bajo la dirección de su creador, el compositor Marcelo Delgado con dos programas conformados por obras de los estrenos realizados por el ensamble de compositores y compositoras actuales de nuestro país, entre los cuales se cuentan Juan Carlos Tolosa, Agustina Crespo y Jorge Chikiar.Por su parte, el Centro de Experimentación del Teatro Colón anunciaa cargo de la Compañía de Danza de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y, un programa de música contemporánea a cargo de participantes del Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires.La serie de", afectada por los criterios de austeridad, incluirá en 2024 a la pianista china Yuja Wang, la soprano Hera Hyesang Park, la Camerata Antiqua de Curitiba bajo la dirección musical de Ricardo Kangi, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia bajo la dirección musical de Yeruham Scharovsky, un concierto de la Orquesta Estable del Teatro Colón con dirección de Sylvain Gasançon y otro por la Sinfónica Petrobras bajo la batuta de Isaac Karabtchevsky."La programación de un teatro oficial, como el Colón, es, además, no sólo una manera de responder a esa realidad sino una expresión de su vocación de intervenir en ella", escribió Telerman en su carta de la presentación de la temporada, cuyo perfil no será indiferente para los habitués del teatro.