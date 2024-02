"Maradona fue mucho más que un futbolista", afirmó el boxeador "Maravilla" Martínez

Foto: Carlos Brigo

🗨️ "Lloré, me ahogué".



📌 Maravilla Martínez recuerda en Relevo la llamada que le hizo Maradona en su pelea más importante.



🗨️ "Sonó el teléfono y era Diego. ¡Me había llamado a mi teléfono!".@AlvCarrera 🤝 @micheleisok 🤝 @SalvadorFenoll



➕ℹ️: https://t.co/6RH7WViYBA pic.twitter.com/aW66biJ3Ml — Relevo (@relevo) February 9, 2023

Sergio "Maravilla" Martínez recordó este jueves a Diego Armando Maradona y lo calificó como "mucho más que un futbolista" para el pueblo argentino."Maradona nos dio en una época que no teníamos ni para comer. Teníamos esas carencias, pero estaba Maradona. No pasa nada, estaba Diego ahí", rememoró Martínez en declaraciones al diario online deportivo Relevo."Cuando faltaba algo, estaba él para apoyarte. Fue mucho más que el fútbol. Mucho más que Diego Armando”, insistió."Maravilla" Martínez, de 48 años, fue campeón mundial mediano del CMB, en Las Vegas, contra el mexicano Julio César Chávez Jr. y después de esa noche lo llamó Maradona: "Estaba a los gritos con el: ‘dale campeón, dale campeón’. Fue brutal. Ese es uno de mis momentos fuertes".“Me llamó por teléfono el día que iba a combatir contra Chávez. Lo primero que hice fue escucharlo, ponerme a llorar y ahogarme. Después querer hablar y no poder, después quedarme mudo, relajarme y, por último, comenzar a charlar", relató.El boxeador terminó su carrera en 2014 y su registro fue de 57 triunfos (32 por knockout), 3 derrotas y 2 empates, aunque en 2020 regreso a la actividad profesiona, donde disputó seis combates,