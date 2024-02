Francos: "No hay venganza contra los gobernadores"

Guillermo Francos. Foto: Daniel Dabove

"La Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan Alimentar se duplicaron, con lo cual el gobierno está cumpliendo con lo que dijo en campaña electoral" Guillermo Francos

"La vocación de los argentinos es cortar con los fondos fiduciarios que son cajas negras de la política de los estados provinciales" Guillermo Francos

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró este jueves que la decisión de eliminar los fondos del subsidio al transporte público y el no envío del Fondo de Incentivo Docente a las provincias no implicancontra los distritos, sino al"No lo consideramos en esos términos", dijo Francos en declaraciones a CNN radio, en las que consideró que, tras el frustrado tratamiento del proyecto de ley "Bases", el Gobierno nacionalEn cuanto al Fondo de Incentivo Docente, explicó queFrancos remarcó que, con lo cual el gobierno está cumpliendo con lo que dijo en campaña electoral", peroPor otra parte, Francos afirmó que los gobernadores "pueden ir a la Justicia y a la Corte" Suprema de Justicia para reclamar, pero advirtió quedijo Francos y ratificó que "aquellos que dicen que no tenían interlocutores es una falsedad".En tanto, el ministro dijo que desde el Gobierno nacional "no se arrepienten" de la estrategia legislativa y aseguró que los dichos del Presidente sobre los legisladores se deben a que el mandatario "se expresa con absoluta honestidad en lo que piensa"."Estamos convencidos de que los argentinos quieren un cambio, hemos visto manifestaciones de apoyo al Presidente cada vez que sale y mucha expresión de que siga adelante contra las irregularidades", afirmó el ministro y opinó que