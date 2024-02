Un Juez desestimó el recurso de Trump y confirmó el inicio del juicio / Foto: AFP.

El expresidente esta acusado de presunto soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels / Foto: AFP.

Un juez de Nueva York desestimó este juevesa la actriz de cine porno Stormy Daniels, un caso que lo convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos formalmente procesado por un delito en la historia del paísLas "peticiones de desestimación del demandado han sido denegadas", señaló el juez Juan Merchan en una audiencia en Manhattan a la que asistió Trump, alque tendrá lugar en plena campaña electoral.El abogado Todd Blanche consideró que mantener la fecha del 25 de marzo será una "gran injusticia" dado que Trump enfrenta al mismo tiempo otros procesos legales, así como la carrera por la candidatura del Partido Republicano para las elecciones de noviembre."El presidente Trump lo dice todo el tiempo y los medios se burlan de él, pero es una 'interferencia electoral' hacer que el presidente Trump se siente aquí en esta corte", agregó Blanche, según recogió la cadena CNN.El año pasado, Merchan había establecido ya la fecha del inicio del juicio para el 25 de marzo, después de queSegún la acusación, el pago a la actriz porno se realizó en 2016 durante la campaña que lo llevó a la Presidencia, a cambio de que no revelara que el magnate había tenido con ella una relación extramatrimonial diez años antes.Los pagos en sí no son ilegales, pero Trump los anotó como "honorarios jurídicos" en las cuentas de su empresa, la Trump Organization.El multimillonario no ha escatimado críticas al juez Merchan, que ya instruyó en 2022 otro caso contra la empresa familiar por fraude fiscal."ME ODIA", escribió en su plataforma Truth Social, consignó la agencia de noticias AFP.Este fue el primero de los cuatro casos penales contra Trump, que representó a su vez el primer procesamiento de un expresidente. Trump se declaró no culpable en todos y aseguró que forman parte de una "caza de brujas" para impedir que vuelva a la Casa Blanca.Este lunes,, en las que perdió frente al actual presidente Joe Biden.El tribunal de apelaciones de Washington le negó a Trump el 6 de este mes la inmunidad presidencial que el magnate esgrimía como argumento de defensa.La decisión es, en cierto modo, un rechazo a su argumento de que los presidentes disfrutan de una inmunidad amplia contra cargos criminales, incluso mucho después de haber dejado el cargo.El juicio, que estaba previsto para el 4 de marzo pero fue puesto en suspenso en espera del fallo de la Corte Suprema, se suma al que Trump enfrenta por intentar revertir los resultados en Georgia, así como el que tiene por retener documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y obstaculizar los esfuerzos del FBI por recuperarlos.En las últimas semanas,Sus problemas judiciales no parecen frenar de momento su aspiración de volver a la Casa Blanca tras las presidenciales de noviembre, ya que las encuestas lo muestran como favorito en las internas republicanas.