Los incidentes de odio antisemita en el Reino Unido alcanzaron cifras récord

Los, según el último informe del Community Security Trust (CST), una organización benéfica dedicada a la seguridad de la comunidad judía en el país.El informe revela que se registraron 4.103 casos de odio antijudío, marcando el total anual más alto informado al CST, que mantiene un acuerdo nacional de intercambio de información con el Consejo de Jefes de Policía (NPCC) y estableció acuerdos similares con diversas fuerzas regionales.Este número suponey un 81% más que el récord anual anterior de 2.261 en 2021."Este es el total anual más alto jamás informado al CST", destacó la organización. Además, se investigaron otros 2.185 posibles incidentes que, tras evaluación, no se consideraron antisemitas.Muchos de estos casos involucraron actividades sospechosas o reconocimientos hostiles en lugares judíos y actividades antiisraelíes queLa ola sin precedentes de antisemitismo en 2023 fue atribuida al aumento de incidentes tras el ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre. De los 4.103 incidentes, 2.699 (66%) tuvieron lugar después de esta fecha, excediendo por sí solos cualquier total anual anterior registrado por el CST.El organismo dijo que también encontró quedesde 2022.En ese sentido, el ministro de Educación Superior, Robert Halfon, consideró a la BBC a las cifras sobre el antisemitismo también en su área, como "profundamente preocupantes" y declaró inaceptable su presencia en el sector y se comprometió con la lucha contra esta forma de odio."Me he puesto en contacto con todos los rectores, llegando a muchos personalmente, para pedirles que den un paso adelante y".Además, reafirmó la postura del Gobierno en que no se tolerarán delitos de odio de ningún tipo y que cualquiera que se descubra que los ha cometido enfrentarán el peso de la ley."Los judíos británicos son fuertes y resistentes, pero la explosión de odio contra nuestra comunidad es una absoluta vergüenza. Ocurre en escuelas, universidades, lugares de trabajo, en las calles y en todas las redes sociales. Nuestra comunidadque también se oponen a la sociedad en su conjunto", dijo por su parte el director ejecutivo de CST, Mark Gardner.El informe detalla un incremento dramático en la frecuencia de estos incidentes. "Entre el 1 de enero y el 6 de octubre,; del 7 de octubre al 31 de diciembre, esta cifra aumentó a un promedio de 31".El primer incidente relacionado con el ataque de Hamas se informó cuando un vehículo pasó junto a una sinagoga en Hertfordshire, marcando el inicio de una ola de odio que alcanzó su punto máximo el 11 de octubre con 80 incidentes en un solo día."Fue la celebración del ataque de Hamas,, lo que provocó niveles sin precedentes de antisemitismo en todo el país", explicó el CST.El ministro del Interior, James Cleverly, comentó también que "el aumento del odio y los abusos antisemitas que hemos visto en el Reino Unido en los últimos meses es absolutamente deplorable"."Hemos tomado medidas firmes para enfrentar esto: aumentando la financiación para la seguridad protectora en las escuelas y lugares de culto judíos,y las expresiones de apoyo a la organización terrorista Hamas sean enfrentados con toda la fuerza de la ley y prohibir a Hizb ut-Tahrir, una organización antisemita que promueve y alienta activamente el terrorismo", agregó.La ministra del Interior en la sombra del Partido Laborista, Yvette Cooper, dijo que "el atroz e intolerable aumento del antisemitismo que hemos visto en los últimos meses es una mancha en nuestra sociedad y nunca debemos ceder en nuestro trabajo para erradicarlo".