Camino al Oscar, los grandes festivales marcan el pulso artístico y comercial del cine de autor

Los más recientesdentro del denominado cine de autor, de calidad o de arte y ensayo en las salas de Argentina han sido¿Qué tienen en común? Son películas estrenadas en la Mostra de(la primera) y en el Festival de(las tres restantes).Y otros films que por estos días llegaron o llegarán a la cartelera local luego de haber tenido un sorprendente éxito comercial en el exterior tienen un original similar:(pasó por Toronto);(comenzó su carrera en Cannes) y(arrancó por Sundance y Berlín).La tendencia ya tiene unos años (recordemos queen un hecho inédito para una película no hablada en inglés, había ganado unos meses antes la Palma de Oro en Cannes), pero con el tiempo se ha estructurado un ecosistema cada vez más fuerte en el que los principales autores contemporáneos eligen uno de los cuatro grandes festivales, luego ingresan a la temporada de premios y finalmente se benefician en el terreno comercial con nominaciones y estatuillas de la Academia de Hollywood.Si dejamos de lado dos “tanques” como, de Christophe Nolan; y, de Greta Gerwig, que no pasaron por festivales, las ocho restantes nominadas a Mejor Película en los Oscar de este año tuvieron su première mundial en alguna de esas muestras top., delirante tragicomedia del griego Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe, máximo premio de la Mostra de Venecia, y en la Argentina es un furor: está por alcanzar las 200.000 entradas vendidas y se mantiene con mucha fuerza en cartel.Por su parte,, la más reciente épica histórica decon Leonardo DiCaprio,luego de su estreno mundial en Cannes y en las salas argentinas vendió casi 150.000 localidades.También comenzaron su carrera en Cannes, thriller psicológico y judicial de la francesa Justine Triet que ganó nada menos que la Palma de Oro, sorprendió al obtenery en los cines de nuestro país ya convocó a más de 50.000 personas; y, film del inglés Jonathan Glazer ambientado en las adyacencias del campo de concentración de Auschwitz que ganó el Gran Premio del Jurado en el festival que cada mayo se realiza en la Costa Azul, tambiény esta semana llegó a 38 salas locales., biopic del célebre compositor y conductor de orquesta Leonard Bernstein dirigida y protagonizada por Bradley Cooper que, inició su trayectoria en la Competencia Oficial de Venecia y, luego de un efímero paso por algunos pocos cines, llegó a la plataforma de Netflix, un gigante del streaming al que no le interesa que sus películas originales recorran demasiado las salas.Luego de su estreno en el Festival de Toronto, donde ganó el premio del público,se convirtió en. Esta ópera prima de Cord Jefferson sobre las desventuras académicas, laborales, económicas y familiares de un profesor de literatura afroamericano (Jeffrey Wright) fue reconocida por los votantes de la Academia de Hollywood, pero en la Argentina no pasará por las salas y en pocos días más se podrá ver en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon.Otra ópera prima,, debut en la dirección de Celine Song, arrancó a principios de 2023 por Sundance y la Competencia Oficial de la Berlinale,(incluida la categoría de Mejor Película) y desde el 29 de febrero se podrá ver en los cines argentinos.Y cierra este recorrido entre las candidatas al premio máximo de los Oscar, agridulce retrato a cargo de Alexander Payne sobre otro profesor universitario (interpretado en este caso por Paul Giamatti), que tambiénEn este caso, comenzó su trayectoria por los festivales de Telluride y Toronto, y en su primera semana en las salas argentinas convocó a algo más de 20.000 espectadores, cifra nada despreciable para los estándares actuales del mercado local.En resumen, de esas ocho nominadas este año a Mejor Película,(“Los asesinos de la luna”, “Anatomía de una caída” y “Zona de interés”),(“Pobres criaturas” y “Maestro”),(“American Fiction y “Los que se quedan”) y(“Vidas pasadas”). Es decir, los cuatro grandes festivales marcando otra vez el pulso artístico y comercial de la temporada cinéfila.También les fue muy bien en su primera semana a, film del alemán Wim Wenders rodado en Japón y nominado a Mejor Película Internacional (12.000 localidades vendidas en solo 22 salas) que había debutado en Cannes (obtuvo allí el premio a Mejor Actor para Koji Yakusho); y, film del finlandés Aki Kaurismäki que ganó el Premio del Jurado en el mismo festival francés, fue visto por casi 30.000 personas en los cines locales y sigue en cartelera pese a que ya está disponible en la plataforma de streaming MUBI.De hecho, si se analiza de forma puntual la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar (o sea, todas producciones no habladas en inglés) encontramos a las mencionadas, ambas lanzadas por Cannes; a, film del italiano Matteo Garrone que esta semana se estrenó en los cines de Argentina y fue multipremiado en la última edición de Venecia;, del español J.A. Bayona, que también tuvo su première mundial en la Mostra; y la representante alemana, de İlker Çatak, que arrancó en la Berlinale.Otra vez la misma conclusión: los cinco largometrajes tuvieron a los tres grandes festivales como plataforma de lanzamiento. Una tendencia cada vez más consolidada.