Milei volvió a criticar a Lali Espósito y desde varios sectores apoyaron a la artista

Milei renovó sus cuestionamientos a la cantante Lali Espósito, al asegurar que es "un parásito que vivió chupando de la teta del Estado".

Durante su presentación de este sábado en el Cosquín Rock, Lali respondió a las críticas y llamó a defender la cultura / Foto: Pablo Añeli

"Que si fumo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado", cantó Lali desde el escenario cambiando a letra del tema "¿Quiénes son?" / Foto: Pablo Añeli

Foto: Laura Lescano

Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo.

Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico.

No es por ahí. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) February 15, 2024

Es muy grave que el presidente siga atacando a una artista como @lalioficial y tanto como eso, que los periodistas que lo entrevistan sean condescendientes.

Es violencia verbal, simbólica y mediática. Toda mi solidaridad con Lali, que se las banca, pero esto es inadmisible — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) February 15, 2024

Si se calla el cantor, calla la vida⁰Porque la vida, la vida misma, es todo un canto

Si se calla el cantor, muere de espanto⁰La esperanza, la luz y la alegría

Cantaba una tucumana inolvidable, ejemplo de resistencia.

Repudio los ataques de @JMilei a #Lali y artistas populares pic.twitter.com/4FhWE5XQAS — Pablo Yedlin (@pyedlin) February 15, 2024

Libertad es poder expresarnos. La difamación y hostigamiento del presidente contra Lali no tiene justificación. Debería ocuparse de reencaminar la Argentina, no de perseguir artistas. — Mariela Coletta (@marielacoletta) February 15, 2024

Que los mezquinos y los oportunistas miren para otro lado: @JMilei es un fascista.



Pequeño, oscuro y miserable. Pero un fascista al fin.



Nuestros representantes deberán estar a la altura y ejercer el máximo control institucional.



Todo el aguante y solidaridad a Lali Espósito. — Agustín Rombolá (@agustindrombola) February 15, 2024

El apoyo de los artistas

El posteo de Ricardo Mollo en sus redes / Foto: IG

Apoyamos a nuestra compañera @lalioficial ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar!#Lali pic.twitter.com/cnNAVIJvJo — Actrices Argentinas (@actrices_arg) February 15, 2024

Agresiones a nuestra compañera Lali Espósito. No aceptar las disidencias, una actitud gubernamental peligrosa. @lalioficial https://t.co/lMHmNgES01 pic.twitter.com/INp6w39h0Y — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) February 15, 2024

Ni Una Menos contra Milei: "La misoginia y la violencia institucional del presidente es brutal"" El colectivo Ni Una Menos y otras organizaciones feministas repudiaron hoy las declaraciones del presidente Javier Milei contra la actriz y cantante Lali Espósito y aseguraron que se trata de "misoginia y violencia institucional" por parte del mandatario.



"La misoginia y la violencia institucional del presidente contra Lali Espósito es brutal", publicó esta mañana Ni Una Menos en su cuenta de la red social X.



"Repudio absoluto a esa forma de impotencia del poder que solo sabe ser violento y patriarcal mientras hace el ajuste más inhumano que recordemos", agregaron.



También desde la organización Actrices Argentinas se pronunciaron a favor de la cantante, quien el año pasado se consagró como figura pop después de ser la primera mujer en agotar las entradas del estadio de Vélez Sarsfield en su show.



"Apoyamos a nuestra compañera @lalioficial ante el hostigamiento de parte del Presidente", indicó el grupo de actrices a través de su cuenta oficial en X.



"La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar!", concluyeron.



Ayer, el presidente en una entrevista televisiva con el canal LN+ apuntó contra la artista y cuestionó los fondos que el Gobierno de Córdoba utiliza para impulsar eventos culturales que promueven el turismo, como el festival Cosquín Rock.



"Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, en subsidios le da mil millones de pesos. Todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali 'Depósito', cobraron de la del Estado. Pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares", señaló Milei.



"Entonces, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco?", se preguntó el presidente.



Esta mañana el mandatario volvió a referirse a la cantante y señaló que, "si querés agredir, tenés que estar limpio".



"Si sos un parásito que vivió chupando de la teta del Estado, estás en problema y, si encima tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista", afirmó Milei en una entrevista con la radio La Red.



Además de organizaciones feministas, diferentes artistas y personalidades de la cultura también repudiaron las declaraciones de Milei.

