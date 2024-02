Los intendentes llevan al Congreso el reclamo por los subsidios al transporte

Gray: "Los aumentos son insostenibles"

El intendente de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, calificó de “insostenibles” los recientes incrementos en el boleto del colectivo, el subte y el tren, pidió al gobierno porteño que se “deje de mirar al ombligo” y llamó a avanzar en la puesta en funciones de la Agencia Metropolitana del Transporte para que las jurisdicciones coordinen políticas y tarifas.



“Acá el ajuste lo iba a pagar la casta pero nos encontramos con que el ajuste lo va a pagar la gente. Estamos muy preocupados por los aumentos en transporte, luz, gas y agua. Estos aumentos son insostenibles”, manifestó Gray en declaraciones formuladas a Radio 10.



El intendente se refirió además al llamado a audiencia pública del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde propondrá subir la tarifa del subte en 505,6% en tres tramos, llevando el boleto de $ 125 a $ 574 en abril, $ 667 en mayo y $ 757 en junio.



Gray le pidió a la ciudad que tenga en cuenta a la provincia en este tipo de decisiones pues muchos de los viajes diarios de los pasajeros son interjurisdiccionales.



“Este anuncio de aumento nos pega directamente en el conurbano bonaerense porque buena parte de las personas que trabajan en la ciudad vienen del conurbano y tienen que trasladarse todos los días hacia allí”, manifestó el jefe comunal. Gray afirmó que “este 500% de aumento no resiste ningún análisis”.



Pidió también que se ponga en funciones la Agencia Metropolitana de Transporte, ente creado en 2012 que busca coordinar la política en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



“Esta agencia, conformada por Nación, la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, tiene como objetivo planificar el transporte y, entre las políticas, está el tema de las tarifas”, sostuvo el jefe comunal.



“Deberían haber convocado a la conformación de esta agencia para coordinar cuanto debería costar el transporte de trenes, subtes, colectivos y peajes”, opinó Gray, quien cuestionó que estos aumentos no toman en cuenta al salario.



“Los organismos internacionales dicen que el costo de transporte no debe superar nunca el 5% del ingreso y acá, con este aumento, estamos muy por encima del 5%. Empieza a carcomer los ingresos y, en vez de usar el transporte para ir a trabajar, los vecinos van a tener que ir a trabajar para pagar el transporte”, concluyó.