Empresarios advirtieron que "no hay mucho tiempo" para evitar un paro del transporte / Foto archivo.

Foto: Alejandra Bartoliche

El presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP),Troilo indicó a CNN Radio que en cuanto “a las compensaciones del Estado, estamos cobrando la misma de septiembre pasado, con todos los incrementos de costos que hemos tenido”.En esa línea, enfatizó quey consideró que “por eso amerita una respuesta rápida por parte del Estado como para poder seguir dando los servicios”.“Es un tema complejo pero soy optimista. Espero una respuesta en los próximos días. Lamentablemente, si no se soluciona no tenemos mucho tiempo, en diez días vamos a tener líneas paradas”, afirmó el dirigente gremial empresario.Troilo argumentó que, ya que señaló que “por muchísimos años se estuvo sosteniendo el valor del pasaje con compensaciones del Estado”.Asimismo, refirió que desde la Cámara que representa estiman un valor del pasaje de $ 1.000 como referencia , cuando el pasajero, en promedio, está pagando $ 240.Al respecto, indicó que se trata de un promedio, porque “actualmente un porcentaje importante de pasajeros tienen descuentos”.En ese sentido, dijo que “acá justamente la inteligencia debiera estar en cómo se maneja la transición, hay que ir ordenando esto paulatinamente, donde la economía general se adapte a los precios reales”.Además, expresó que es posible “otorgar descuentos sectoriales ahora que cada pasajero tenga relacionado su DNI con su SUBE, para que el Estado pueda dar descuentos a determinados grupos sociales aunque el valor de referencia sea por ejemplo $ 1.000”., señaló Troilo.Finalmente,“Una cuestión es lo que cuesta mantener el servicio. Hay pequeñas diferencias entre el interior y el AMBA. Ahora si ese costo lo tengo que dividir solo por el volumen de pasajeros que se transporta ahí es donde cambia el precio del pasaje”, indicó el titular de la CEAP.El pasado miércoles, en reclamo por el incumplimiento del marco normativo que determina el ingreso que necesitan los operadores de colectivos de la región para operar los servicios del transporte y advirtieron que en caso de no lograr un pronta solución "los servicios se paralizarán en pocos días".La nota fue suscripta por la CEAP, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta); y las cámaras Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires. (Cetuba); de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).