El ejército israelí asalta el hospital del sur de Gaza en busca de restos de rehenes

este juevestomados por el movimiento islamista Hamas, horas después de ataques que mataron a un paciente e hirieron a otros seis, informaron autoridades.La irrupción en el Hospital Nasser de la ciudad de Khan Yunis llegó un día después de que el Ejército israelí buscara evacuar a miles de desplazados palestinos que se habían refugiado allí luego de abandonar sus casas en otras parte del enclave por los combates entre Israel y Hamas.Khan Yunis se ha convertido en el epicentro actual de la ofensiva israelí en Gaza, que ha desparramado altas tensiones por todo Medio Oriente, incluyendo el Líbano, donde una escalada aún mayor entre Israel y Hezbollah parecía inminente luego de un intercambio de disparos particularmente letal que ayer dejó 14 muertos.El Ejército israelí tenía "información de inteligencia creíble" de que Hamas había retenido a rehenes en el Hospital Nasser de Khan Yunis y que sus restos podrían seguir allí, dijo el vocero militar israelí contraalmirante Daniel Hagari.Las fuerzas israelíes llevaron a cabo una operación "precisa y limitada" para evitar la evacuación forzosa de médicos y pacientes, agregó Hagari, que reiteró acusaciones de Israel de que Hamas usa los hospitales y otras instalaciones civiles para dar cobertura a sus combatientes.Hamas y personal médico lo han negado, y la ONU ha condenado repetidamente los numerosos ataques israelíes a los hospitales de Gaza, la mayoría de los cuales han quedado fuera de servicio por los bombardeos o sufren una seria escasez de insumos y personal justo cuando más los necesitan.salvo que se usen con fines militares.El vocero del Ministerio de Salud del Gobierno de Hamas en Gaza, Ashraf al-Qidra, dijo que Israel lanzó una "incursión masiva" con ráfagas de disparos que mató a un paciente hirió a otros seis y a varios desplazados que se refugiaban en el Hospital Nasser, el más grande de los tres de Khan Yunis y de todo el sur de Gaza.En declaraciones a la cadena de noticias Al Jazeera, el portavoz agregó que el Ejército israelí ordenó a los médicos trasladar a todos los pacientes a un edificio más antiguo que no contaba con el equipamiento necesario para su atención o tratamiento.“Muchos de ellos no pueden evacuar por sus propios medios, como los amputados de miembros inferiores, los que tienen quemaduras severas o los ancianos", dijo.Por otro lado, Israel bombardeó el sur del Líbano por segundo día consecutivo, luego de que 10 civiles y tres combatientes de Hezbollah fallecieran en ataques lanzados ayer luego de que cohetes disparados desde el sur libanés mataran a una soldado e hirieran a otros ocho militares en el norte de Israel.La jornada fue la más letal desde que Israel y Hezbollah comenzaron a intercambiar disparos casi a diario en coincidencia de la ofensiva israelí contra Hamas en Gaza.Hezbollah no se atribuyó el ataque con cohetes, pero uno de sus dirigentes de alto rango, el jeque Nabil Kaouk, dijo que el grupo estaba “preparado para la posibilidad de expandir la guerra”.Hezbollah enfrentará “escalada con escalada, desplazamiento con desplazamiento y destrucción con destrucción”, dijo.Mientras tanto, negociaciones internacionales para tratar de acordar una tregua en la Franja de Gaza parecen haberse estancado, en medio de negativas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a detener la ofensiva hasta que Hamas sea destruido y se libere a todos los rehenes en su poder.Videos subidos a Internet luego del ataque israelí, al Hospital Nasser de Khan Yunis mostraron a médicos trasladando con esfuerzo a pacientes en camillas a través de un pasillo lleno de humo o polvo. Un médico ilumina con la linterna de un celular una habitación oscura donde un hombre grita de dolor mientras se oyen disparos.El Ejército había ordenado la evacuación del Hospital Nasser y las zonas circundantes el mes pasado. Pero al igual que en otros centros de salud, los médicos dijeron que los pacientes no podían salir o ser reubicados de manera segura, y miles de personas desplazadas por los combates en otros lugares permanecían allí.Decenas de paciente lograron evacuar ayer el centro médico por corredores seguros abiertos por el Ejército, pero la mayoría permaneció en el interior.La guerra comenzó cuando milicianos de Hamas infiltrados en Israel desde Gaza mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron consigo de rehenes, en su huida, a otras 240, incluyendo una veintena de argentinos.Más de 100 de los cautivos fueron liberados durante un alto el fuego el año pasado a cambio de 240 prisioneros palestinos. Alrededor de 130 cautivos permanecen en Gaza, aunque se cree que una cuarta parte de ellos están muertos.Netanyahu enfrenta intensa presión de las familias de los rehenes y del público en general para llegar a un acuerdo que garantice su libertad, pero sus socios de coalición de extrema derecha, que podrían derribar su Gobierno si abandonan la coalición, le exigen continuar la ofensiva e incluso redoblarla.Israel respondió al ataque del 7 de octubre lanzando una de las campañas militares más mortíferas y destructivas de la historia reciente, que ha dejado al menos 28.663 palestinos muertos y 68.395 heridos, según cifras actualizadas hoy por el Ministerio de Salud de Gaza.El ministerio dijo que 87 palestinos murieron en ataques israelíes en las últimas 24 horas.Hamas ha continuado con sus ataques a las fuerzas israelíes en toda Gaza y dice que no liberará a los cautivos restantes hasta que Israel ponga fin a su ofensiva y retire sus tropas.El grupo también exige la liberación de un gran número de prisioneros palestinos, incluidos comandantes de su brazo armado.Netanyahu ha rechazado esas demandas, calificándolas de “delirantes”.El premier dice que Israel pronto ampliará su ofensiva a Rafah, la ciudad más sureña de Gaza, en la frontera con Egipto. Más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han buscado refugio en Rafah después de huir de los combates en otras partes del enclave costero.