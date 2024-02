Amplían puestos de atención para registrar la tarjeta SUBE

Foto: Prensa

Foto: Pepe Mateos

Nación Servicios, la empresa operadora del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), informó este miércoles que se sumaron más puestos de atención en las estaciones ferroviarias de Tigre, Morón y Once para que las personas puedan registrar su tarjeta y evitar pagar la tarifa más elevada a partir del 1 de abril.Desde el último 6 de febrero, se desplegaron operativos especiales de registración en las estaciones de trenes de Once, Tigre y Morón, que continuarán hasta el 31 de marzo con más puestos de atención.Al respecto, se comunicó queEstos operativos mencionados se suman a los que se vienen desarrollandoAdemás, también se puede realizar el trámite de registro en las UGS (Unidades de Gestión SUBE) y para más información se se encuentran disponibles los siguientes canales de comunicación oficialesAsimismo, quienes actualmente viajan con descuento por ser beneficiarios de la Tarifa Social Federal ya están registrados y mantendrán la bonificación correspondiente sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.En tanto, se aclaró que a partir de los 3 años de edad se debe contar con tarjeta propia registrada para obtener los descuentos otorgados por SUBE. La registración puede realizarse de forma virtual o presencial; en este último caso, padres, madres o tutores legales de los menores de 18 años deben presentarse con el DNI vigente del titular.Quienes necesiten saber si su tarjeta SUBE ya se encuentra registrada deben ingresar con número de DNI o de tarjeta en argentina.gob.ar/sube y seleccionar la opción Consultá Titularidad, mientras que aquellos que aún no cuenten con una pueden comprarla online o conseguirla en los Puntos SUBE.