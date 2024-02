Milei aseguró que evitó una "hiperinflación" que hubiera dejado un "95% de pobres"

Imagen captura de TV.

"Pegamos la mejor", dijo Milei sobre su encuentro con el Papa El presidente Javier Milei sostuvo que "pegó la mejor (onda)" con el papa Francisco y destacó que el encuentro que ambos mantuvieron en el Vaticano en los últimos días fue "maravilloso".



"Lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado", señaló Milei y añadió que le reiteró al Sumo Pontífice la invitación al país, aunque Jorge Bergoglio "no contestó".

Déficit cero

Ley "Bases"

La discusión con los gobernadores

El presidente Javier Milei advirtió que las medidas implementadas por su gestión evitaron una "hiperinflación" que "hubiera dejado un 95% de pobres"."Nos dejaron plantado ese escenario", sostuvo Milei en declaraciones a La Nación+, en referencia a la administración del Frente de Todos.El mandatario reconoció que el número de inflación "aislado parece horroroso" pero pidió no olvidar "la herencia que recibimos", luego de conocerse este miércoles que, 5 puntos porcentuales menos que el mes pasado."Íbamos camino a un 15 mil por ciento de inflación, la economía venía viajando en ese sendero", dijo al señalar que "a los pocos días de asumir lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo" que incluyó "recortes del gastó público", la eliminación de "200 mil programas sociales" y la eliminación de "la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante".El Jefe de Estado"propone un modelo que es incorrecto y es la base de la decadencia argentina" y consideró que la exmandataria "es intelectualmente honesta" pero "adhiere a una cosa que es una porquería"."Para Cristina lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de precariedad conceptual", subrayó Milei y señaló que "el kirchnerismo dilapidó las reservas y le entregaron a Mauricio Macri una situación paupérrima" en 2015.Milei reiteró que "una vez" que su gestión asegure el "equilibrio fiscal, el déficit cero" y tenga "saneado el Banco Central", estará en condiciones de "abrir el mercado" de cambio, lo que generará un "rebote económico".El mandatario auguró: "Una vez que eliminás el cepo, el exceso de demanda desaparece, cae la tasa de interés, se expande la actividad económica, se expanden los salarios y la cantidad de pobres e indigentes caen".El Presidente aseguró quey "no quieren ceder sus privilegios"."La ley Bases no paso porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios", afirmó Milei y aseguró que "quería ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota" y así desenmascarar "que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos”.El Jefe de Estado desligó al Gobierno nacional del conflicto salarial docente, al advertir que si los maestros "no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata"."¿Por qué Nación tiene que estar financiado permanentemente?", se preguntó Milei, y le propuso a los mandatarios provinciales que "bajen los recitales", en referencia a la reciente realización del Consquín Rock en Córdoba, entre otros gastos entre los que también incluyó la "pauta" oficial de esos distritos.