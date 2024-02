Kicillof reclamará formalmente al Gobierno nacional los fondos adeudados

Foto: Eva Cabrera (archivo).

La eliminación de partidas destinadas al transporte y la educación en todas las provincias no es un castigo para los gobernadores, sino un ajuste que ya pesa sobre toda la sociedad en su conjunto.



Por eso, vamos a acompañar a todos los perjudicados por esta decisión política y… pic.twitter.com/5Wk6VpcsY8 — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 14, 2024

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que hará un reclamo formal por "todos los recursos que cortó el Gobierno nacional" a la provincia de Buenos Aires, que resulta en un "ajuste que pesa sobre toda la sociedad".eKicillof al encabezar una nueva Conferencia de Verano, en la localidad de Pehuen Co, partido de Coronel Rosales.El Gobierno bonaerense seguirá "todas las instancias necesarias porque no son políticas arbitrarias, sino el resultado de leyes y acuerdos que tienen un andamiaje jurídico", indicó.Asimismo, recordó que representantes del Gobierno nacional habían advertido que "si no se aprobaba la Ley Ómnibus iban a buscar fundir a los gobernadores" y denunció que "después del error que cometieron y volvió el tratamiento a foja cero, cortaron las partidas destinadas al transporte y la educación en todas las provincias"., advirtió.Durante su exposición, Kicillof se refirió al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que en enero ascendió a $14.500 millones y fue asumido por la provincia, y al Fondo Compensador del Interior (FCI) para el transporte público, cuyo monto en el caso de la provincia de Buenos Aires alcanza los $900 millones., afirmó el gobernador.En esa línea, añadió: "No apuntan a fundir a un gobierno, apuntan a meterle la mano en el bolsillo a los docentes y a las familias que usan el transporte público en el interior de la provincia y el resto del país. Están ajustando a las familias bonaerenses; no a este Gobierno, ni a este Gobernador".Además, el gobernador sostuvo que, tras la aprobación en la Legislatura provincial, indicó que, indicó.De la tercera conferencia participaron también los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Transporte, Jorge D´Onofrio; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño.