Viedma y Atenas de Córdoba, los punteros en una semana marcada por los records

Deportivo Viedma, puntero de la Conferencia Sur | Foto: Prensa AdC

En la Conferencia Norte, Atenas muestra su chapa

Noche histórica en Bahía Blanca

2️⃣1️⃣ 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 🤯



📈 Otra noche histórica de Jano Martínez en la victoria de @VM_Basket ante Rocamora.



¡Mirá las mejores de anoche! 🤩 pic.twitter.com/p4PBBiPBz9 — La Liga Argentina (@LigaARGbasquet) February 12, 2024

Atenas de Córdoba sigue en el lote de punteros en el Norte | Foto: Prensa AdC

La Liga Argentina, segunda categoría del básquet nacional, vivió otra intensa semana de actividad, signada por actuaciones descomunales, tanto en lo individual como en lo colectivo.La Conferencia Sur tiene nuevo puntero, es el Deportivo Viedma quien derrotó a Tomás de Rocamora este martes y, aprovechando la caída de Pico FC en Rosario, se subió a la cima, ostentando un registro de 17 victorias y 7 derrotas.En el caso del conjunto pampeano, lo sigue de cerca, pero también está expectante Lanús, que ganó sus dos partidos de la semana y se encuentra tercero, a un suspiro de la punta, con una marca de 16-7.El "Griego" hizo los deberes con una amplia victoria en casa ante el colista Colón de Santa Fe y mantuvo el uno de la tabla. Pero cambió su inmediato perseguidor, porque Sportivo Suardi, que venía prendido, perdió su tercer partido al hilo, los tres como visitante.Su lugar lo tomó San Isidro de San Francisco, que no afloja. Los Halcones, el equipo del momento en La Liga Argentina, vencieron a Deportivo Norte en casa el pasado sábado y llegaron a 11 victorias al hilo.De esta manera, subieron al segundo puesto con balance de 14-5 y quedaron a una victoria de igualar la línea del histórico Griego cordobés en lo más alto.Jano Martínez, hermano del Campéón del Mundo con la Selección Argentina de Fútbol -Lautaro Martínez- merece un párrafo aparte.El joven base de apenas 20 años que juega en Villa Mitre de Bahía Blanca se llevó todos los flashes de la semana con una actuación individual para los libros.En la victoria de su equipo el pasado domingo ante Tomás de Rocamora en el lujoso Dow Center bahiense, se despachó con 21 asistencias. Su récord personal y la cifra más alta de la temporada en La Liga Argentina.Martínez, que lidera la competencia en pases gol, manejó los hilos, hizo jugar y propició una fantástica remontada para que su equipo diera vuelta un partido que parecía perdido y se quede con la victoria en suplementario. La línea estadística completa fue 16 puntos, 7 rebotes, 4 robos y 21 asistencias para 39 de valoración, una monstruosidad.Pero no todo se trata de lo que sucede en la parte alta de la tabla. Hay dos equipos con fuerte sentido de pertenencia, que están en franco ascenso y han sido la gran revelación de las últimas semanas en La Liga Argentina.Uno de ellos es Salta Basket. Los Infernales, como se los conoce, están compuestos en su gran mayoría por jugadores y entrenadores de la provincia y le dan lugar a los jóvenes talentos de la región. Arrancaron la temporada con rendimiento dispar y algo de mala suerte con las lesiones, pero desde la llegada del nuevo año, están imparables.Su registro en lo que va del 2024 es de siete victorias y dos derrotas, incluyendo el reciente triunfo en Catamarca con el que alcanzaron balance positivo por primera vez en la campaña. Esto les permitió subir en la tabla, salir de los últimos puestos y ubicarse novenos en la Norte con récord de 11-10.El otro equipo con la confianza por las nubes es Quilmes de Mar del Plata, un poco por los resultados y otro poco por lo emocional.Tras muchos años de ausencia y de esfuerzos, el Cervecero terminó las reformas en su casa y finalmente pudo hacer de local en el estadio José Martínez, la histórica sede de Luro y Guido.Y desde entonces no para de ganar. Metió su cuarto triunfo al hilo, incluyendo dos agónicas victorias ante Racing de Chivilcoy y Racing de Avellaneda, para el delirio de su gente, que siempre acompaña en masa y con mucho colorido. Esta racha le está permitiendo engordar su registro y subir en la tabla, ahora se encuentra 11ro con balance de 10-12.La Liga Argentina nunca deja de sorprender. 32 equipos compitiendo por un ascenso, con mucha actividad semanal, actuaciones individuales históricas y rendimientos colectivos que invitan a ilusionarse.