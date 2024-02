Crece la disputa entre UxP y LLA en Diputados por un lugar en Bicameral

Martín Menem le envió una nota a Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, para ratificar la posición del oficialismo en cuanto a la distribución de los integrantes por partido en la comisión bicameral / Foto: Prensa Diputados.

Para UxP la distribución de representaciones políticas en la Bicameral es de cuatro integrantes oficialistas y uno para cada una de las restantes fuerzas / Foto: Eliana Obregón.

La disputa se había iniciado en diciembre y el 28 de ese mes UxP le había solicitado a Menem la "urgente" conformación de la Comisión

Senadores para la comisión

Diputados para la Bicameral

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza), le envió este miércoles una nota al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, para ratificar la posición del oficialismo en cuanto a la distribución de las representaciones políticas en la comisión bicameral que analiza los DNU, por lo que“Ante la premura y necesidad de elevar la nómina de integrantes de este cuerpo que van a conformar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo solicito quiera tener a bien remitirme lo antes posible la lista de los tres postulantes del bloque y que le corresponden en función de lo dispuesto por la”, señala la nota enviada por Menem a Martínez.En ese sentido, el titular de la cámara baja marcó: “Como es de su conocimiento, elde esa ley es sumamente claro y preciso cuando estipula que: ‘la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas’"“En ese contexto, de acuerdo a la cantidad de integrantes de su bloque (99) sobre el total de la Cámara (257) le corresponde el 38,52 por ciento de representación. Ese porcentaje sobre ocho integrantes implica la cantidad de 3,08”, precisó.También apuntó que “como le consta por las reiteradas conversaciones que hemos mantenido sobre el particular, su bloque en ningún caso puede pretender la integración de cuatro diputados que implicaría arrogarse el 50 por ciento de representación”.“Seguir demorando la conformación de una Comisión tan trascendente por su insistencia en mantener una desproporcionada representación política en el seno de la misma, produce una seria lesión al derecho de este Congreso de ejercer debidamente su función de contralor en relación al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia, Decretos Delegados y Decretos de Promulgación Parcial de las leyes que dicta el Poder Ejecutivo Nacional en uso de sus facultades constitucionales”, continuó.Menem le dijo a Martínez que “tampoco escapa a su conocimiento, la gran cantidad de decretos de la gestión anterior que aún siguen sin tratar, dada la escasa actividad llevada adelante por la Comisión Bicameral cuando fue presidida por el Frente de Todos, que no se ha reunido en todo el año 2023, que se ha reunido solo una vez en el año 2022 para constituirse y que no dictamina expedientes desde el día 08 de noviembre de 2021”.“Ese día en sólo dos horas dictaminó la validez de 115 decretos (algunos incluso del año 2019); todo lo cual, sin dudas, ha puesto en mora a este Congreso en el cumplimiento de su función de contralor”, señaló el riojano.Por último, advirtió: “Por lo expuesto, hago saber a Ud. que en caso de negativa de eliminar a uno de los cuatro nominados para integrar dicha comisión que oportunamente me hiciera llegar por nota, me veré lamentablemente obligado a elevar la nómina correspondiente a su representación política con la mención de tres integrantes, en lugar de cuatro”.La nota de Menem llega como consecuencia de que LLA y UxP no se ponen de acuerdo en cuanto a la cantidad de integrantes que cada fuerza debe tener en la comisión:La disputa se había iniciado en diciembre y el 28 de ese mes UxP le había solicitado a Menem la "urgente" conformación de la Comisión.En esa misma nota argumentó que de acuerdo al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, "la composición de la referida comisión 'deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara'".Asimismo, agregó que, cumpliendo el mandato constitucional, "la ley 26.122 en su artículo 3 expresa que la comisión debe integrarse 'respetando la proporción de las representaciones políticas'", apelando en este caso al mismo artículo citado por Menem.A la vez, Martínez recordó que "el plenario de esta cámara resolvió en la sesión preparatoria del 7 de diciembre de 2023 que las comisiones se integren aplicando el sistema D'Hont por bloque"."Cualquier otra interpretación en la conformación de la Comisión Permanente de Trámite Legislativo constituirá una arbitrariedad insalvable por contrariar a la Constitución nacional, a la ley 26.122 y al acuerdo alcanzado por este cuerpo en el recinto el día 7 de diciembre de 2023", había anticipado el santafesino en ese momento.En el Senado, en tanto, la vicepresidentadispuso hace un mes la conformación de los representantes de ese cuerpo con tres integrantes de Unión por la Patria y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza (LLA), además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (conformado por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (de peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).De UxP fueron designados María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; en tanto que por el oficialista LLA estará Juan Carlos Pagotto, de La Rioja, quien será propuesto como presidente de la bicameral.También estarán en representación del Senado el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.Por Diputados, en tanto, estánnominados OscarLisandropor La Libertad Avanza; Francisco, de la UCR; Hernán, del PRO; y Nicolás, de Cambio Federal.En tanto,