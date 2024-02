Legisladores opositores criticaron la propuesta de aumentar la tarifa del subte

Los legisladores opositores, contra la propuesta de aumento. /Foto: archivo Télam.

Claudia Neira, una de las que se manifestó en contra.

Gabriel Solano pidió citar al titular de la empresa estatal que controla el transporte.

Legisladores de la oposición porteña objetaron este miércolesen tres tramos entre abril y junio y, afirmó la legisladora de Unión por la Patriasobre el incremento del subte y agregó que "en vez de acompañar a los porteños que están sufriendo los aumentos que habilita el gobierno de (Javier) Milei todos los días, Jorge Macri propone subir el subte a $574".Por su parte, el diputado, también del bloque opositor,que llevará el pasaje de $ 125 a $ 757 en tres tamos hasta junio, luego de una audiencia prevista para el 15 de marzo., agregó en declaraciones a la prensa, en las que también cuestionó la prestación del servicio de subte al resaltar que "está mal, no está creciendo la red, hay una falta de inversión y mantenimiento, inundaciones y asbesto"., no obstante aclaró que apoya "las políticas públicas a nivel nacional porque tiene una lógica" pero desconoce "la del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque la Legislatura está cerrada"."No veo a ningún funcionario porteño dando explicaciones", indicó en declaraciones al canal LN+, en las que también dijo que "no veo que la síntesis sea que hay que subir un precio y nada más, sino que la discusión tiene que ser más profunda y saber en base a qué criterios se están haciendo","Lo rechazamos y vamos a presentar un pedido de citación al titular de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) para que dé explicaciones de los motivos", adelantó y confirmó su intención de participar de la audiencia pública, la cual no tiene un carácter vinculante.A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, Sbase explicó que detectó una "desactualización de la tarifa al usuario, generada por los reiterados aumentos en los costos involucrados en el servicio, lo que repercutió en la ecuación económico-financiera de la actividad"."Este factor incide directamente en la operación del sistema y afecta las condiciones necesarias para asegurar la continuidad, regularidad, generalidad y seguridad del Servicio Subte, haciendo necesario ajustar sus cuadros tarifarios de manera de garantizar los niveles establecidos", indicaron en los considerandos.