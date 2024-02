'Tata' Martino: "Intentaremos disfrutar este partido porque vemos mucha gente feliz"

Martino le dará minutos a Messi ante Newell´s | Foto: AFP

Mauricio Larriera y Ever Banega, junto al Tata Martino y el futbolista Robert Taylor, participaron de la presentación del amistoso entre #Newells e @InterMiamiCF 🇺🇸



“Tener el privilegio de estar acá, trabajando en este club maravilloso, y participando de este evento que reúne a… pic.twitter.com/jhu1EXwlFF — Newell’s Old Boys (@Newells) February 14, 2024

Gerardo 'Tata' Martino, actual DT de Inter Miami además de referente ineludible de la historia de Newell's Old Boys, comentó su deseo de "disfrutar" el partido amistoso que ambos equipos sostendrán mañana en Fort Lauderdale, argumentando que se ve "a mucha gente feliz"."Intentaremos disfrutar este partido porque vemos mucha gente feliz. Para mí es muy especial, por mi vínculo con Newell's. Ojalá venga mucha gente al estadio", reconoció el entrenador rosarino, de 62 años, en conferencia de prensa.Martino adelantó que Lionel Messi "estará desde el comienzo" en la franquicia del Estado de la Florida, a pesar de una rebelde molestia en el aductor izquierdo, que le impidió tener la regularidad deseada en la gira que Las Garzas encararon por el continente asiático."(Messi) Leo tuvo una inflamación en el aductor en el primer partido. No tuvo una lesión que amerite pararlo", describió el exentrenador del seleccionado argentino de fútbol, a la vez que adelantó que el crack rosarino "llegará en condiciones" al primer partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), pautado para el miércoles 21 del corriente."Se nos vienen una Liga donde debemos acceder a los play-offs en la MLS, pero también estamos en la ConcaChampions que nos obliga a ganar siempre por el sistema que tiene de eliminación. Es el torneo más valioso que tendremos por delante en el año", aseguró el exDT del Barcelona.Martino resaltó que el mediocampista Sergi Busquets "tuvo un traumatismo en el tobillo derecho en el último partido en Japón", ante Vissel Kobe. El también exvolante del Barcelona no jugará mañana ante Newell's y "lo preservaremos para que llegue bien al comienzo oficial de la temporada", dijo.Como hombre de la institución del Parque de la Independencia, el técnico del Inter Miami le mandó un mensaje al hincha 'leproso' y le recomendó "que disfrute esta posibilidad de jugar un amistoso internacional contra Inter Miami"."Yo sé que se viene el clásico de Rosario", sostuvo Martino en referencia al partido con Central, programado para el último fin de semana de febrero por la Copa de la Liga Profesional, pero "el de mañana es un partido para disfrutarlo, sin dudas", manifestó el 'Tata'.Por último, cuando se le preguntó por los emblemas que él reconoce del fútbol argentino, Martino no ocultó su admiración por Daniel Passarella, porque siempre "me pareció que fue el que mejor llevó la capitanía de la Selección Argentina", apuntó."Y por cómo jugaba, dejando de lado a Diego (Maradona) que fue el mejor que ví, siempre voy a destacar a Ricardo Bochini", finalizó.