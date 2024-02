El deseo que desvela a Banega y que tiene como protagonista a Messi

Foto: X @newells

El mediocampista Ever Banega, quien este miércoles intervendrá con Newell’s Old Boys en el amistoso que se jugará en Fort Lauderdale ante Inter Miami, expresó su deseo de que “alguna vez” el astro Lionel Messi se ponga la camiseta ‘rojinegra’ del club del Parque de la Independencia.“Ojalá Lionel (Messi) se ponga alguna vez la camiseta de Newell’s en forma oficial. Sabemos que es muy difícil que ocurra pero es un sueño que tenemos”, dijo el volante rosarino, de 35 años.El jugador que volvió a la entidad ‘leprosa’ en este mercado de pases, procedente de Al Shabab de Arabia Saudita, remarcó que significa “un montón” llegar con Newell’s a disputar este ensayo de preparación “frente al mejor jugador del mundo en la historia”.“Vamos a jugar con la mayor seriedad del mundo, pero venimos a pasarla bien”, adelantó Banega, quien también vistió las camisetas de Boca Juniors y Sevilla de España, entre otros clubes.“El mejor legado de Leo es que todos quieren jugar con él. Todo se lo ha ganado en base a su esfuerzo” elogió el estratega del equipo que dirige el DT Mauricio Larriera.Banega se permitió una humorada cuando le preguntaron la forma en qué iban a marcarlo a Messi, mientras vista la camiseta del Inter Miami: “Cuando venga (Messi) con la pelota denominada, sacaremos la pierna y lo dejaremos pasar”, ironizó.Por su lado, Larriera se expresó en similar sintonía y resaltó que el amistoso de mañana a las 21.30 en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale “es un evento que pone a Newell’s en el mundo”.“Hay muchos jugadores que van a dejar un legado para nosotros”, completó el entrenador del elenco ‘rojinegro’.Con relación a la presencia de Messi, confirmada por el propio Gerardo ‘Tata’ Martino, símbolo de Newell’s y DT del Inter Miami, el propio Larriera confesó: “Hay que ver si juega con la 10 de Newell’s porque el dueño de esa camiseta es Ever (Banega) y habrá que ver si se la presta”, planteó entre risas.“Solamente los seres humanos que amamos el fútbol sabemos lo que representa Lionel Messi”, dijo.“Observo que este evento ‘leproso’ es tremendo orgullo para todos los hinchas de Newell’s. No sabemos cómo pueda sentirlo Leo (Messi) pero nosotros debemos disfrutar todo lo que pasa a nuestro alrededor” concluyó Larriera.