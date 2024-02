"La zona de interés", la novela de Amis llega al cine para repensar la esfera íntima del nazismo

El filme es una adaptación libre de la novela y y recupera el clima del horror, lo indecible, el Holocausto y la dinámica cercana de las cuestiones más familiares y triviales / Foto: Prensa.

A diferencia de la película que solo cosecha elogios a medida que se va exhibiendo en distintas ciudades del mundo, la publicación de "La Zona de interés" en 2014 estuvo rodeada de cierta polémica porque no a todos el tono del texto les pareció pertinente.

Además,: el grotesco Paul Doll, comandante del campo -y protagonista de la adaptación cinematográfica bajo el nombre real del personaje, Rudolf Höss-; Angelus Thomsen, el sobrino seductor del político nazi Martin Bormann, y Szmul. Y a pesar de que este último no aparezca en la película, su personaje es una de las más brillantes creaciones del novelista que le dio vida.El film de Glazer, en cambio, es unaque toma los primeros trazos de la novela y deja otros completamente de lado. Conversa con el texto original y recupera el clima del horror, lo indecible, el Holocausto y la dinámica cercana y reconocible de las cuestiones más familiares y triviales. Glazer lo logra recrear a través de escenas captadas con cámaras fijas ubicadas en distintos puntos de la casa y escenas de colores invertidos lo que denominó "un Gran Hermano nazi"."Tuve una relación muy extraña con el proyecto desde el principio. Era el camino por el que transitaba y no podía evitar seguirlo, pero al mismo tiempo estaba listo para abandonarlo en cualquier momento. A veces quería golpear una pared de ladrillos, darme la vuelta y decir: Lo intenté y no puedo hacerlo. Estaba dispuesto a que eso sucediera", contó Glazer al diario The Guardian durante una entrevista reciente en la que contó el detrás de escena del film que fue rodado en locaciones polacas cercanas al campo de exterminio. Según explicó, el equipo técnico construyó los, condenado a muerte durante los juicios de Nuremberg y ejecutado en 1947 cerca del crematorio de Auschwitz."Reconocer a esa pareja nazi como seres humanos fue una parte importante del proceso creativo inherente a la película, pero siempre pensé que, de poder hacerlo, tal vez fuera posible vernos a nosotros mismos en ellos.", sostuvo el director sobre cómo pensó a la pareja protagonista para que, aún en todo el horror que representan", sean percibidos por el espectador como "cercanos". Y ahondó en el objetivo de interpelar al espectador: "Creo que hay algo en nosotros que lo impulsa todo, la capacidad para la violencia que tenemos. Por esa razón era importante construir un relato que el espectador complete, involucrándose, haciéndose preguntas".A diferencia de la película que solo cosecha elogios a medida que se va exhibiendo en distintas ciudades del mundo, la publicación de "La Zona de interés" en 2014 estuvo rodeada de cierta polémica porque no a todos el tono del texto les pareció pertinente. Tras ser publicada en Estados Unidos y en Reino Unido con excelentes críticas y buenas ventas, recibió el rechazo de las editoriales francesa y alemana que durante más de una década habían publicado su obra. La francesa Gaillimard no dio explicaciones sobre su negativa a traducir a Amis para el público francés, pero la publicó finalmente el sello Calmann-Lévy. Y Hanser, en Alemania, le dijo que el libro no era "lo suficientemente convincente"., la que tenemos como especie, y también sobre qué tan familiares pueden resultarnos los perpetradores de los peores crímenes.