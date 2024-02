Sin haber sancionado ninguna ley, el Congreso concluye las sesiones extraordinarias

Foto: Eliana Obregon

El Congreso Nacional concluirá este jueves el período de sesiones extraordinarias que se inició el pasado 26 de diciembre, tras fracasar la sanción en la Cámara de Diputados de la ley "", que proponía una amplia reforma del Estado, delegación de facultades y la privatización de unas treinta empresas públicas.Si bien la Cámara de Diputados no pudo votar ninguna iniciativa,, previo a que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comience su evaluación a la Argentina el 3 de marzo y la finalice el 23 del mismo mes.La Cámara de Diputados decidió el pasado miércoles suspender el tratamiento en particular del proyecto de ley "Bases" (Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), cuando el oficialismo había perdido la votación de artículos e incisos que eran considerados el corazón de la iniciativa y devolver a comisión el dictamen de mayoría.El bloque Unión por la Patria, la izquierda, junto a diputados de Hacemos Coalición Federal, de la UCR, e Innovación Federal -estas tres últimas bancadas votaron a favor en general- hicieron caer el capitulo de reforma del Estado y los incisos sobre las facultades referidas a tarifas energéticas, hidrocarburos, y las atribuciones para eliminar o reformular fondos fiduciarios.Los Fondos Fiduciarios que no tienen control presupuestario son 29 y manejan recursos por un monto de entre 8 mil y 10 mil millones de dólares, y solo tuvieron algún control desde su creación en la década del 90 de la Auditoria General de la Nación o la Sigen.Tras esa fallida votación se dispuso un cuarto intermedio y luego de una reunión del presidente del cuerpo,, con los bloques dialoguistas, el presidente del bloque de la Libertad Avanza,, anunció el pase a comisión con lo cual la iniciativa se deberá volver a debatir nuevamente.El Gobierno había realizado una primera convocatoria con once temas desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero, con una agenda que contemplaba una reforma del Estado incluida en el proyecto de ley Bases, como así también la implementación del, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y cuyo tratamiento está pendiente en el Senado.También incluyó un proyecto depara la mayoría de los trabajadores que había impulsado el entonces ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y aprobado por ambas cámaras del Congreso.Esta iniciativa no se trató ya que el Gobierno decidió paralizar el debate de los temas tributarios por lo cual no se trataron las reformas en ganancias ni el, que estaban dentro del denominado capitulo fiscal.El temario de sesiones extraordinarias también incluyó una iniciativa por la cual se solicita autorización para que el Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024.Además, se incorporó la ratificación de los Convenios entre las Argentina y Japón "para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Osaka, Japón, el 27 de junio de 2019" y otro similar firmado con China.Otro tema que se pidió es la ratificación del Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Washington en 2019.En la lista figuraban también los acuerdos suscritos con Emiratos Árabes y con Turquía, y otros acuerdos internacionales.En la segunda convocatoria, cuando se extendió hasta el 15 de febrero, se incluyó los proyectos de ley Base y laal territorio nacional para participar en el ejercicio "Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos", que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de Estados Unidos durante abril próximo.También incluye en el temario el proyecto de ley por el que se sustituye el Capítulo II - Defensa Nacional- del Título IV - Seguridad y Defensa- del Proyecto de Ley de Bases.Otro punto que se agregó fue el proyecto de Ley modificatorio del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la