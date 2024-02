La comunidad científica se manifiesta por la continuidad de 1.600 becas del Conicet

La comunidad científica protestó contra el fin de las becas./ Foto: Leo Vaca.

Centenares de científicos, investigadores y becarios se congregaron este mediodíay aseguraron queLos manifestantes portan carteles con consignas como "El conocimiento es soberanía. La ciencia y la universidad pública se defienden" y "No al vaciamiento del Conicet", mientras esperan ser recibidos por las autoridades de esa institución.(Conicet), presidido por Daniel Salamone.En ese marco, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) reclama que el directorio del Conicet publique los órdenes de mérito de las becas doctorales que deberían iniciar sus actividades el próximo 1° de abril y de las promociones en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.También piden la reincorporación de personal despedido, las actualizaciones salariales y el giro de fondos para garantizar el funcionamiento de la institución.Con el lema "desde enero pasado, cuando las autoridades del organismo informaron la postergación de la publicación de los resultados de la convocatoria a becas y promociones de la Carrera de Investigador hasta tanto se configure el presupuesto definitivo para este año.En este sentido, remarcaron quey advirtieron que, "sin becarios/as, no hay continuidad del sistema científico ni desarrollo nacional".Cada año, el Conicet selecciona profesionales altamente calificados y les otorga una beca doctoral que "sirve de remuneración por el trabajo que realizan en el marco de un proyecto científico al cual se dedican de forma exclusiva", detalló la Raicyt en un comunicado."El 17 de julio del año 2023 se abrió la postulación a estas 1.600 becas, pero los y las graduados/as que se presentaron aún no conocen el resultado, desconociendo su futuro laboral", alertaron.