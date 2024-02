"No estoy dispuesto a que el interior se arrodille”, dijo el gobernador de Córdoba

Llalyora le pidió al Gobierno nacional que busque consensos. /Foto: archivo.

con el gobierno nacional, tras las tensiones que se generaron por el frustrado debate en la Cámara de Diputados del proyecto de la ley "Bases", aunqueEl mandatario participó en la noche del martes de una visita a la localidad de Villa María, donde asistió al cierre del Festival Internacional de Peñas, hizo entrega de créditos para emprendimientos familiares y anunció un aporte de 700 millones de pesos para obras de pavimento en esa ciudad.. Villa María no para, aún en momentos de crisis. En conjunto con el intendente (Eduardo Accastello) vamos a seguir pavimentando cuadras, porque son calles mejores y un barrio que cambia”, dijo Llaryora.“Estamos en una crisis tremenda, hoy más que nunca tenemos que estar unidos, y tirar este carro, que se llama Argentina, para el mismo lado. Villa María es corazón productivo. Y gobernar es generar trabajo. Vamos a estar todos juntos para defender a los que producen”, continuó el gobernador.Más tarde, en rueda de prensa, habló sobre el gobierno de Javier Milei, y dijo:Ahora hay artistas que cuando cantan un tema porque no le gusta el gobierno también los tratan de traidores. Me solidarizo con periodistas cordobeses que, por hacer una sola editorial, también los tratan de traidores. Eso es peligroso”.“No estoy dispuesto a que el interior se arrodille, sí estoy dispuesto a consensuar, sí estoy dispuesto al diálogo. Sí estoy dispuesto a que Argentina pueda construir un acuerdo que nos saquen para adelante. Pero hay que consensuar, hay que dialogar”, subrayó.Y sostuvo:, sino que es un momento para dialogar y que en conjunto podamos sacar la Argentina adelante”.Llaryora también hizo mención sobre los festivales de la provincia: “Hablan de la cultura sin entender que es el pan de nuestra alma. Sin entender los festivales. Describir a Córdoba sería imposible sin los festivales de cada pueblo. Córdoba marcó récords de ocupación turística y hotelera, y eso no sería posible sin los festivales. Cada festival genera movimiento económico, recursos y un posicionamiento de la ciudad”.