Israel lanzó fuertes bombardeos en el sur del Líbano tras el mortal ataque con cohetes

La aviación israelí lanzó este miércolesmás en el norte de Israel.El ataque con cohetes no fue reivindicado, peroen su guerra con Israel en la Franja de Gaza.Los cohetes lanzados desde el sur del Líbano, que es un bastión de Hezbollah, impactaron de madrugada en varios lugares de la ciudad de Safed, a unos 15 kilómetros de la frontera, incluyendo en una base militar, dijeron el Ejército y autoridades., perteneciente a la Comandancia Norte, pero no informó de víctimas.La municipalidad de Safed dijo que algunos proyectiles alcanzaron la zona industrial de la ciudad y las cercanías de un hospital, informó el diario Times of Israel.El servicio de ambulancias de Israel Magen David Adom dijo que doctores que registraban edificios alcanzados por los cohetes encontraron el cuerpo de una mujer en uno de ellos., incluyendo a una que estaba en grave estado.En el Líbano, la Defensa Civil del país dijo que cuatro personas, incluyendo una madre con sus dos hijos, murieron en bombardeos israelíes en las sureñas localidades de Souaneh y Adshit.Otras 11 personas resultaron heridas, agregó.en zonas más profundas del país que la mayoría de los bombardeos israelíes anteriores.si Israel está respetando los derechos humanos en Gaza, anunció este miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez., frontera con Egipto y último objetivo de la ofensiva del Ejército en la Franja de Gaza, donde cientos de miles de gazatíes se refugiaron, según un comunicado de la presidencia del Gobierno español.En concreto, España e Irlanda pidieron por carta a la comisión "una evaluación urgente del Acuerdo de Asociación UE/Israel para que investigue si se están cumpliendo los puntos esenciales de la relación en materia de derechos humanos y principios democráticos", informó la agencia de noticias AFP.Una vocera de la Comisión, Arianna Podestá, confirmó en conferencia de prensa la recepción de la carta y aseguró que "se analizará"."Instamos a todas las partes, cuando se trata de este tema de Israel, a respetar el derecho internacional y resaltamos que debe haber respeto, debe haber responsabilidades si se viola el derecho internacional", dijo por su parte en la conferencia de prensa la portavoz de Relaciones Exteriores de la UE, Nabila Massrali.Al igual que Irlanda,Esta postura llegó a provocar una disputa diplomática con Israel, que llamó a consultas a su embajadora en Madrid en noviembre.El 7 de octubre Hamas perpetró un ataque sin precedentes en territorio israelí que dejó unos 1.200 muertos y unos 240 rehenes, de los cuales una veintena son argentinos.A principios de semana, dos ciudadanos argentinos fueron liberados por las fuerzas de seguridad israelíes en Rafah, en un gigantesco ataque militar llevado a cabo pasada la medianoche del domingo que, según la milicia palestina, dejó un centenar de muertos.La misma fuente afirmó que hubo 50 bombardeos aéreos y repudió los ataques, que alcanzaron 14 casas y tres mezquitas en diferentes partes de la ciudad.Rafah, donde viven más de 1,4 millones de personas, era hasta ahora el último refugio de cientos de miles de palestinos desplazados por la fuerza en Gaza tras cuatro meses de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas.(CIJ) para que considere si debe "usar sus poderes" para evitar "una inminente violación de los derechos de los palestinos".En tanto, el Vaticano pidió que el derecho a una defensa israelí sea en promoción a los ataques de Hamas, mientras sostiene el reclamo para llegar a una solución "de los dos Estados".Desde el inicio de las represalias israelíes sobre blancos civiles y militares en Gaza, el Ministerio de Salud de Hamas anunció este miércoles que ya son -al menos- 28.576 las personas que han muerto en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, desde el inicio de la guerra.El balance incluye 103 muertos en las últimas 24 horas.En tanto, 68.291 personas resultaron heridas desde el 7 de octubre, según el Ministerio.