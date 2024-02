Unicef entregó pastillas potabilizadoras de agua en zonas de emergencia sanitaria en Salta

Foto: prensa

Gran recepción en las comunidades

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) distribuyó en-en el norte salteño- las primeras 1.500 de las 80 mil pastillas potabilizadoras de agua que entregó al Ministerio de Salud de esa provincia para diferentes zonas que se encuentran en emergencia sociosanitaria, con el fin de contribuir a mejorar la problemática de falta de agua segura que afecta a 19 mil familias."El agua no segura, ya sea utilizada para beber o para cocinar, favorece la propagación de enfermedades, como la diarrea, que pueden ser mortales. La posibilidad de que esto suceda es aún mayor en niñas y niños, en la primera infancia, en situación de vulnerabilidad", indicó a Télam Javier Quesada, especialista en salud y primera infancia de Unicef Argentina.Y continuó: "La diarrea infantil puede ser causada por varias enfermedades, principalmente provocadas por patógenos que se encuentran en el agua no segura. Sus síntomas, por lo general, desaparecen en tres o cuatro días, pero debido a que las chicas y los chicos pierden tanto líquido mientras transitan la enfermedad, puede poner en peligro la vida si no se trata".Los; durante el verano, las altas temperaturas y lluvias afectan fuertemente a la población y una de las principales consecuencias es el escaso acceso al agua segura para más de 19 mil familias de la zona, entre quienes están al menos 33 mil niñas y niños menores de cinco años de las comunidades indígenas ava-guaraní y wichi.Cada pastilla convierte agua no segura en agua potable, lista para beber, cocinar e higienizarse. Hay distintas pastillas con distintas capacidades: algunas convierten 1 litro, otras 5. Las entregadas en Colonia Santa Rosa son las de 5 litros."Para utilizarlas se debe usar un recipiente para colocar el agua no segura y agregarle una pastilla potabilizadora. La tableta se disuelve en cuestión de minutos y luego de media hora, se obtiene agua potable, lista para el consumo", describió Quesada.El municipio de Colonia Santa Rosa, en el norte salteño, se encuentra dentro de las zonas en emergencia sociosanitaria; la entrega de pastillas se realizó en la Misión Evangélica Bautista, que queda a aproximadamente siete kilómetros del hospital base del pueblo; cuando no hay agua, porque la bomba no funciona, las familias sacan agua del pozo."Siempre tenemos una gran recepción en las comunidades, en las zonas sanitarias y en los agentes sanitarios que las entregan a los pobladores; las pastillas son de uso habitual y cotidiano y una práctica arraigada en la zona", señaló el especialista de Unicef.En este contexto, el organismo informó que entregó al Ministerio de Salud de esa provincia unas 80 mil pastillas potabilizadoras, y que enviará otras 50 mil en el corto plazo.