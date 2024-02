Platense y Belgrano se cruzan en busca de la recuperación

Foto: Laura Lescano.

este jueves, que aún no ganó en el torneo, en un partido válido por la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.El encuentro se disputará desde las 19 en el Estadio Ciudad de Vicente López, será arbitrado por Pablo Giménez -con el VAR a cargo de Andrés Merlos- y televisado por la señal ESPN Premium.El "Calamar" llega al duelo de este jueves tras caer 3-0 en su visita a Lanús y tiene una sola victoria, un empate y tres caídas en lo que se lleva jugado del torneo. Se ubica, con 4 puntos, en la novena posición de la Zona B.El DT Sebastián Grazzini no podrá contar con los mediocampistas Ciro Rius y Raúl Lozano, ambos lesionados en el choque ante el "Granate".al entrenador Guillermo Farré, quien fue ratificado por el presidente del club cordobés Luis Fabián Artime a pesar de la mala campaña del equipo.Los "Piratas" se ubican en el puesto 13 de la tabla, no conocen la victoria y solo sumaron un punto con un empate (1-1) ante San Lorenzo en la primera fecha del certamen.El historial marca que Platense y Belgrano jugaron 13 veces. El "Calamar" ganó 3 partidos, el "Pirata" se impuso en 1 encuentro y empataron en 9 ocasiones.