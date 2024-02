Comenzó un paro de colectivos en Santiago del Estero. /Foto: archivo Facebook

“Pasan los días y si esto no se resuelve se va a complicar más, en un par de semanas deberíamos estar cobrando el sueldo de febrero y no tenemos novedades del sueldo de enero”

Un paro de colectivos por "tiempo indeterminado" comenzó este miércoles en Santiago del Estero convocado por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que denunció queLa medida de fuerza afecta los servicios urbanos de las dos principales ciudades de la provincia, la Capital y La Banda, como así también al interior provincial con las líneas interurbanas.y que no han tenido "respuesta por parte de las empresas” por las deudas que mantienen con los choferes.“Pasan los días y si esto no se resuelve se va a complicar más, en un par de semanas deberíamos estar cobrando el sueldo de febrero y no tenemos novedades del sueldo de enero”, dijo Pacheco y explicó queEl gremialista dijo que se continuará manteniendo el diálogo con la patronal para “tratar de ver si hay alguna solución”, pero detalló: “Hemos venido dialogando con las empresas y nos dicen que no hay solución para nosotros”.Además, manifestó que está “en conversaciones permanentes con el secretario nacional, Roberto Fernández" y aclaró que "la medida de fuerza está avalada por UTA nacional”.