Acusaciones de antisemitismo sacuden al Partido Laborista británico

El Partido Laborista británico enfrenta acusaciones de antisemitismo entre sus candidatos / Foto: Archivo.

El Partido Laborista advirtió a sus activistas que enfrentarán "medidas disciplinarias" si continúan apoyando a Ali

Los señalamientos incrementaron la presión sobre el líder laborista Keir Starmer / Foto: Archivo.

Más pedidos de suspensión

"Hay que explicar con más detalle qué es y cómo se manifiestan las teorías de la conspiración" Lord Mann, exdiputado laborista

El Partido Laborista busca volver al poder en los comicios que se realizarán este año, los primeros bajo el reinado de Carlos III / Foto: Archivo.

"Starmer actuó muy rápido"

En octubre de 2020 la EHRC publicó un informe que señaló "fallas graves" en el manejo del Partido Laborista de las acusaciones de antisemitismo

El Partido Laborista británico enfrenta acusaciones de antisemitismo entre sus candidatos y concejales que ya dejaron en el camino a dos aspirantes a cargos electivos,La controversia se desató tras las revelaciones sobre comentarios antisemitas realizados por Azhar Ali, excandidato para las elecciones parlamentarias parciales de Rochdale, Manchester, y la consiguiente suspensión de Graham Jones, aspirante en la misma categoría por Hyndburn en Lancashire.Ali fue suspendido por el partido luego de que se lo acusó de repetir teorías conspirativas sobre el ataque de Israel a Gaza ydurante una reunión en Hyndburn.Jones, por su parte, fue suspendido por referirse de manera despectiva a Israel y cuestionar la participación de ciudadanos británicos en las Fuerzas de Defensa de Israel en la ofensiva contra los islamistas palestinos de Hamas.El Movimiento Laborista Judío (JLM), por su parte,que asistieron a la reunión por no condenar los comentarios de Ali.Entre los presentes se encontraba Munsif Dad, concejal de Hyndburn y líder del grupo laborista, aunque no está claro si impugnó los comentarios en el momento.John Healey, ministro de Defensa en la sombra,, refiriéndose a Dad."Este no es un partido de gente santa. Cuando la gente hace cosas que pueden estar mal, dice cosas que pueden ser inaceptables, lo importante es cómo responde el partido", declaró.Healey también declaró en la BBC Radio 4 que "seguirán las pruebas contundentes que se nos presenten o que salgan a la luz. Cualquiera en esa reunión, si hay evidencia de que la gente actuó o habló de una manera que no cumple con los estándares o es incompatible con los valores de nuestro Partido Laborista,".Mike Katz, presidente de JLM, sugirió que la mera asistencia a la reunión podría justificar la suspensión, enfatizando la responsabilidad de los miembros del partido de promover la cohesión comunitaria."Estar en esa reunión, haber escuchado esa retórica, haber sido un espectador, ya sean concejales, parlamentarios,", afirmó Katz.La situación llevó a una reflexión dentro del partido sobre los procedimientos de selección y supervisión de sus candidatos.Healey destacó al diario Daily Mail la rápida acción de Starmer al retirar el apoyo a Ali. "Actuó muy rápidamente para hacer algo que ningún líder laborista o de partido había hecho antes", comentó Healey, reconociendoy asegurar que el partido esté libre de antisemitismo.Lord Mann, exdiputado laborista que asesora al Gobierno sobre antisemitismo, sugirió a Sky News que los líderes políticos necesitan "entrenar" a los candidatos parlamentarios sobre cómo se manifiesta el antisemitismo en el Reino Unido."Mi consejo para el Partido Laborista, lo que creo que deberían hacer de inmediato, es capacitar a todos sus candidatos sobre el antisemitismo y".Durante el liderazgo de Jeremy Corbyn en el partido (2015-2019) el laborismo se enfrentó a críticas generalizadas y a investigaciones sobre cómo se manejaron las acusaciones de antisemitismo dentro de la organización.La controversia alcanzó su punto máximo cuando la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Reino Unido (EHRC) lanzóEn octubre de 2020, la EHRC publicó un informe que encontró evidencia de "fallas graves" en el manejo del Partido Laborista de las acusaciones de antisemitismo y concluyó que el partido era responsable de actos ilegales de hostigamiento y discriminación.Tras la publicación del texto de la EHRC, Corbyn fue suspendido del Partido Laborista por su respuesta al informe, en la que afirmó que