Riestra irá por su primer triunfo ante Vélez Sarsfield

Foto: Fernando Gens.

este juevesen la Copa de la Liga Profesional, en la continuidad de la quinta fecha de la zona A.El partido se jugará desde las 17.00 en el estadio Guillermo Laza, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Nicolás Ramírez.Riestra lleva un empate (0-0 contra Instituto de Córdoba) y tres derrotas de manera consecutiva (2-0 vs. Argentinos, 1-0 vs. Barracas Central y 3-0 vs. River Plate), por lo que está último en la tabla de promedios y en la general.Vélez, que es uno de los complicados en el promedio, sumó sus primeros tres puntos contra Gimnasia (3-1), de local, en la última presentación y totaliza cuatro.El equipo de Gustavo Quinteros no contará con el lesionado Santiago Cáseres, quien dejó el campo con una dolencia ligamentaria en la rodilla izquierda y se ausentará al menos dos semanas. En su lugar estará Agustín Bouzat.