El secretario general de la OTAN,de los integrantes de la alianza, luego de que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y aspirante a la nominación republicana para un segundo mandato, amenazara a los países deudores."Este año, espero que 18 aliados gasten el 2% del PIB en defensa. Se trata de otra cifra récord y es seis veces más que en 2014, cuando solo tres aliados cumplieron el objetivo", dijo el jefe de la OTAN, citado por la agencia de noticias AFP.El anuncio de Stoltenberg llega dos días después de queque deban sus aportes, en caso de resultar reelecto.El político republicano dijo que impulsaría a Rusia a "hacer lo que le de la gana" con ellos.porque los países de la alianza "están gastando más. Sin embargo, algunos países todavía tienen un camino por recorrer".La lista de los 18 países que cumplirían este año con la meta de gastos militares no fue divulgada. En 2023, eran 11 los países que alcanzaron el objetivo.En 2023, los países de la OTAN decidieron convertir el 2% en un piso mínimo, y no un objetivo máximo.a nivel global, e importantes líderes criticaron públicamente esa postura.El jefe del gobierno alemán, el canciller federal Olaf Scholz, dijo que cuestionar un pilar fundamental de la OTAN como el principio de la defensa mutua, es "irresponsable y peligroso".Durante su gestión como presidente,por resistirse a aumentar el gasto en Defensa.En el escenario de la guerra entre Ucrania y Rusia,, pero Estados Unidos aún carga con la mayor parte del gasto combinado de defensa.Más allá de las amenazas a los países en mora, lo que más preocupó a los aliados es la sugerencia de que, desde la Casa Blanca, Trump permitiría que Rusia haga "lo que le dé la gana" con los países deudores.En un mensaje inusualmente duro en la red X, Stoltenberg afirmó que la insinuación de que los países de la OTAN no se defenderían entre sí "socava la seguridad" de todos, incluyendo la de Estados Unidos.La controversia pone de relieve la dependencia de la OTAN de los gastos militares estadounidenses, y abre la discusión sobre si los países europeos (29 de los 31 integrantes de la alianza militar) tienen realmente una alternativa.Varios países de la Unión Europea (UE) vienen pidiendo la creación de un ejército paneuropeo y su propia defensa nuclear, entre ellos Francia, que desde hace tiempo viene advirtiendo que Europa precisa de otra "póliza de seguro", más allá de la OTAN, para garantizar la seguridad del continente.Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, recalcó en una reciente entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, que para Moscú no tiene sentido atacar a los Estados miembros de la OTAN.Los políticos occidentales, denunció Putin,para desviar la atención de los problemas internos, pero "la gente pensante sabe perfectamente que eso es mentira".Asimismo, afirmó que los países occidentales están empezando a darse cuenta de que una derrota estratégica de Rusia es "imposible por definición", por lo que llamó a "pensar en los próximos pasos" y aseguró que Rusia está abierta al diálogo.de los países de la alianza militar. Formalmente, la agenda de la reunión ministerial estará centrada en la continuidad y la modalidad del apoyo a Ucrania.La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, señaló el martes que Europa ha superado a Estados Unidos en su respaldo a Ucrania.En la visión de Stoltenberg, las fuerzas ucranianas han demostrado capacidad de acción con recientes éxitos en el mar Negro, donde Ucrania asegura que "destruyó" un buque de guerra ruso al sur de la península de Crimea.rusa del mar Negro"', dijo Stoltenberg, para añadir que se trata de "un gran logro, una gran victoria para los ucranianos".