Francos: "Cristina tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable"

"Las posibilidad de diálogo con los gobernadores siempre existe"

El ministro Guillermo Francos también se refirió al proyecto de ley "Bases" luego de que volviese a la a instancia de comisión tras no conseguir los apoyos deseados por el Gobierno.



"Las posibilidades de dialogo con los gobernadores siempre existen, pero todos en Argentina tenemos que entender que el Presidente de la Nación no va a emitir dinero ni generar más moneda espuria", subrayó Francos luego de que la Ley "Bases" no contase con el apoyo de los mandatarios provinciales y aseguró que la quita del subsidio al transporte por el Fondo Compensador del Interior "estaba resuelto desde antes".



"El Estado nacional genera un subsidio a las líneas nacionales o interjurisdiccionales. El resto del transporte es de las provincias. Durante la pandemia, (el expresidente) Alberto Fernández creó un fondo para que las empresas de transporte fuesen subsidiadas. Terminó la pandemia, pero el subsidio no y ahora ya no tiene razón de ser", detalló.



Asimismo, el ministro lamentó que la Ley "Bases "tenía temas fundamentales" para los argentinos por lo que se ha "perdido la oportunidad de avanzar" y aseguró que el presidente va a "gobernar con lo que se tiene" para lo que va a ajustar "todos los sectores que puedan ajustarse".



Por otro lado, Francos dijo que "la gente tiene absoluta conciencia e la situación económica" y afirmó que "no van a encontrar un presidente que de un paso atrás".



"Crear plata fácil es lo mas fácil de todo. No es Milei quien se esta endeudando, fue la vicepresidenta (Cristina Kirchner) quien se endeudó. La deuda de argentina viene de muchísimo tiempo antes. Milei esta tratando de reorganizar la economía argentina", apuntó.