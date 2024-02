Monte Hermoso: hallaron muerto al joven que era buscado luego de ingresar al mar

Axel Malvar, oriundo de Bahía Blanca, fue hallado sin vida tras ingresar al mar. Foto: Archivo.

El operativo de búsqueda había comenzado el lunes poco después de que Malvar ingresara al mar cuando fue a la playa junto a cuatro amigos

Tras un alerta al personal policial se inició un operativo de búsqueda que contó con la participación del cuerpo de guardavidas, de integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la comuna

El cuerpo decerca de las 6 de la mañana del lunes último en la localidad de Monte Hermoso, cuando el mar se encontraba embravecido, fue hallado la mañana de este miércoles en un sector de la costa de ese balneario bonaerense.Se trata de Axel Malvar, oriundo de Bahía Blanca, quien fue hallado sin vida "pasando el sector del camping Americano, sobre la zona denominada las huellas", según señaló a Télam el secretario de Seguridad de la comuna, Fernando Vera.El hallazgo se produjo en el marco delque llevaban adelante integrantes de las policía bonaerense, junto con personal de bomberos voluntarios.Fuentes policiales indicaron que "en el marco de la causa que lleva adelante la Unidad Fiscal 20 del Departamento Judicial de Bahía Blanca".El operativo de búsqueda había comenzado el lunes poco después de que Malvar ingresara al mar cuando fue a la playa junto a cuatro amigos.Según las fuentes, en ese momento, por lo que sus amigos salieron del agua. Pero él no logró hacerlo.Fue entonces que tras un alerta al personal policialque contó con la participación del cuerpo de guardavidas, de integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la comuna, entre otros.También se informó que cuando el muchacho ingresó al mar, se trataba de uno de los peores momentos de la sudestada."Cuando, la sudestada era muy importante, era pleamar y había mucho viento. No había playa prácticamente, por lo tanto, los canales son mucho más riesgosos y no son visibles", había expresado Vera a la prensa local.de este tipo en la Costa Argentina. El 21 de enero pasado, Federico Saihueque ingresó al mar en Claromecó con un kayak y desapareció. Once días más tarde, sus restos fueron hallados a 5 millas náuticas de la costa por un grupo de pescadores que navegaba por la zona.En tanto este miércoles se cumple un mes desde que Ramón Román (56 años) y Gabriel Raimann (38 años) se internaron en el mar desde la bajada náutica de Valeria del Mar, desde donde se proponían pescar en un kayak con motor pero nunca regresaron.