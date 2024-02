Dos de los mayores partidos de Pakistán formarán una coalición de gobierno

Shehbaz Sharif de la Lga Musulmana de Pakistán. Foto: AFP

El ex primer ministro Imran Khan fue condenado e inhabilitado. Foto: AFP

Dos de los tres mayores partidos de Pakistán anunciaron este martes un acuerdo de coalición de gobierno que excluye a los candidatos independientes vinculados al ex primer ministro encarcelado Imran Khan, que fueron los más votados en los comicios de la semana pasada.indicaron en una conferencia de prensa que se proponían constituir una mayoría legislativa con otras pequeñas formaciones políticas., según detalló la agencia de noticias AFP.El ex primer ministro, ganador de los comicios de 2018, popular exjugador de críquet de 71 añosSu partido, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), no pudo participar como bloque en los comicios, pero los candidatos independientes que contaban con su respaldo fueron los más votados, con unos 90 escaños de los 266 en juego.La Asamblea Nacional del país, cuenta con 336 escaños, 70 de los cuales están reservados a las mujeres y a las minorías religiosas y se asignan proporcionalmente.Además, dos personas murieron en enfrentamientos entre la policía y seguidores de Khanl.La campaña estuvo poco animada, prueba del desencanto con la política entre los paquistaníes, que en, según una encuesta del instituto Gallup.Pakistán, que dispone del arma atómica y ocupa una posición estratégica entre Afganistán, China, India e Irán, afronta numerosos desafíos.La seguridad se degradó desde que los talibanes regresaron al poder en Afganistán en agosto de 2021. La economía paquistaní acusa una deuda gigantesca y una inflación que ronda el 30%.