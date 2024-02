Hallaron asesinadas con una "katana" a una mujer y a su hija en una casa de General Pacheco

D. Aguado al 600 y Salvador María del Carril, el lugar del doble femicidio / Foto: Captura Street View.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Otros femicidios de los últimos días en el Gran Buenos Aires

Una mujer de 66 años y su hija de 30 fueron halladas asesinadas con heridas de arma blanca producidas con una "katana" en una vivienda de la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre, y por el doble crimen buscaban al hijo y hermano de las víctimas, informaron este martes fuentes policiales y judiciales.El hecho fue descubierto este lunes en una casa situada en la calle D. Aguado al 600, en el cruce con Salvador María del Carril, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona norte del conurbano.Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que el hallazgo sucedió tras un llamado al 911 y fue realizado por personal de la comisaría 2da. de Tigre.Al ingresar al inmueble, los efectivos, quienes hacían trabajos de costura y arreglo de ropa.Según las fuentes, ambos cadáveres estaban vestidos, cerca uno del otro, y teníanEn el caso de Chaparro tenía lesiones de defensa en los brazos y sus manos, pero su madre no, por lo que ésta última pudo ser atacada de manera imprevista.Loshallaron una "katana", una espada de origen japonés, con sangre y pelos de las víctimas, en el interior de una vivienda precaria que funcionaba como un galpón, situada en la parte trasera del terreno, y sospechan que esa pudo ser el arma homicida.Tras entrevistarse con los vecinos, la policía determinó que el principal sospechoso es el hijo y hermano de las víctimas, un hombre identificado como Daniel Adrián Dardelian (40), que aparentemente padece una adicción y hacía tres meses vivía con ellas.De acuerdo a lo recogido por los pesquisas, el agresor huyó en una de las tres bicicletas que había en la casa y hoy era intensamente buscado.No obstante, lasEn tanto, el médico legista estableció que la data de muerte podría ser de más de cinco días desde el momento del hallazgo, aunque los vecinos las vieron por última vez el viernes, lo cual una posibilidad es de que el doble crimen haya sido cometido esa noche."Me enteré hoy a través de mi hermana que Daniel había matado a Sofía y a Elsa; no lo puedo creer, eran muy buenas personas que no se metían con nadie", dijo una vecina llamada Cristina al canal C5N y agregó: "(El sospechoso) se fue en una bicicleta negra, chiquita, pero no se sabe para dónde se fue".Según la mujer, "mucho no lo conocía a Daniel", ya que solamente lo saludaba cuando se lo cruzaba."La última vez que vine fue para traerle un poco de mercadería a ellas dos", añadió Cristina y cerró: "Todavía estoy temblando. Justicia por Elsa y por Sofía porque eran muy buenas personas".En tanto, otro vecino llamado Sergio dijo que quedó "helado" con la noticia del doble crimen."Acá nunca pasó nada, tenés una seguridad impresionante. Yo le traía para hacer cierres (a Elsa), una divina y la hija también", afirmó el hombre, quien sobre el hijo dijo que "era muy solitario" y que solo lo veía "de lejos".El hecho es investigado por la fiscal Karina Gisela Bianchi del Departamento Judicial San Isidro.En los últimos días se cometieron distintos femicidios en el Gran Buenos Aires.María Belén Muñoz (33) fue asesinada el domingo por la madrugada de 24 puñaladas y por el crimen detuvieron a su concubino, Alejandro Albornoz (34), en su casa del partido bonaerense de Berazategui.En tanto, un hombre fue detenido acusado del femicidio de su pareja, desaparecida desde hace 14 días en Merlo, y la madre de la víctima aseguró que el hijo de ambos contó que su padre atacó a la mujer con un cuchillo.El sospechoso fue identificado como Darío Julio Céspedes Bogado (59), de nacionalidad paraguaya, quien es pareja de la joven desaparecida, Yohana Elizabeth Zamorano (29).Mónica, madre de Yohana, aseguró al canal Crónica HD que el hijo de la pareja, de dos años de edad, le dijo que el hombre "cortó con un cuchillo" a su mamá, y que "le salió sangre".