El arte y la literatura se unen en su celebración con una oferta de libros y muestras

Charlas gratuitas, libros sobre amor en tiempos contemporáneos y de apps de citas y muestras en el CCK / Foto: Archivo Raúl Ferrari.

"¡Vení a celebrar San Valentín a los besos!"

"Katanazo al amor romántico" de Raquel Riba Rossy

"Match" de Pablo Ottonello

"Corazón Iluminado" en el CCK

Con motivo de festejar el amor en el Día de los Enamorados, que se celebra cada 14 de febrero, distintas propuestas en la cultura confluyen y dialogan entre sí en este estos días, desde libros que buscan derribar el amor romántico o quitarle el tabú al deseo en las aplicaciones de citas hasta muestras de arte que tienen al vínculo amoroso como pulso principal.Como temática universal que despierta interés sin importar la generación, el amor (o el desamor) es una fuente inagotable de expresión artística en sus distintos lenguajes que tiene su día alusivo conocido como “El día de los enamorados” o “San Valentín”, una fecha que propaga la publicación de libros, muestras y talleres que indagan en el asunto amoroso.En esta línea, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes programó una. La actividad, titulada "Aquellos besos", tendrá lugar este miércoles a las 19 en el auditorio Amigos del Bellas Artes, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 2270, con, previa reserva online (cupo limitado).El curso, promocionado en redes sociales, incluye imágenes de algunos de los más entrañables besos del arte, como aquel que protagoniza una serigrafía del estadounidense pop Roy Lichtenstein ("Kiss II"), la escultura "Le baiser" del francés Auguste Rodin, el famosísimo "The Kiss" del austríaco Gustav Klimt o la icónica fotografía de Robert Doisneau, "Le baiser de l'hôtel de ville", de 1950.La propuesta, según cuenta Gilmore a Télam, surge de la fusión de dos vías. Por un lado, "mostrar un poco qué es lo que hace la Asociación en una fecha bastante simbólica" y cómo abordan "la historia del arte, desde qué perspectivas se puede mostrar para que sea más lúdico, más accesible y con conexiones con la cultura en general".Por otro lado, nace con el fin de "mostrar cómo la historia del arte no solamente es pintura, sino que estas obras, de alguna manera, son con las que construimos las visiones del amor".En asuntos del corazón,. "Y así pueden haber más besos que nos inspiren a dar más besos", señala por su parte Arriaga. Artistas como Rodin, Pablo Picasso, Lord Byron o David Bowie en sus pinturas y canciones así como los icónicos primeros besos de películas han dejado postales únicas del amor que recuerdan la valentía de quien se anima a liberar su deseo."¡Vení a celebrar San Valentín a los besos!", fue la invitación de la Asociación Amigos, como parte de sus actividades pensadas para el público joven, que en este caso incluirán un brindis y baile. "Lo amoroso nos dio un contexto interesante y nos dio el pie para pensar en bailar unos lentos, en ponerle música a esta jornada y cerrar así la charla con un espacio más social que nos permita conectar con otros, hablar, charlar, sacarnos fotos", adelanta Arriaga.La celebración del amor irrumpe por estos días también también en libros. En "Katanazo al amor romántico", publicado por el sello Planeta, la novelista gráfica española Raquel Riba Rossy regresa con. Así lo advierte la creadora: "Lola Vendetta salió a defenderse a sí misma y a sus comadres; y una mujer que rehúye de los mandatos del patriarcado para lanzarse de cabeza en la lucha por los derechos feministas, le toca los cojones sobremanera a las mentes fundamentalmente androcentristas y misóginas".La nueva entrega cuenta la historia de una mujer que tras una separación debe enfrentar al monstruo de su pasado, lidiar con el desamor y. Para eso, debe enfrentar la soledad. En diálogo con Télam, Riba Rossy cuenta que todo el trabajo de este personaje implicó abordar la sensación de soledad, que -según ella- "resulta distinto si se trata de un hombre o de una mujer"., explica.En "Katanazo al amor romántico",, la escritora aborda la soledad cuando se está en pareja. "La soledad cuando estás con alguien que no te hace bien, no te da amor, ni paz, con alguien que te maltrata, es la soledad más terrorífica de todas", dice."Socializaron a las mujeres para estar ahí pero si soportamos. Se arma una montaña de mierda que se hace más grande que nuestra propia casa, y ni siquiera es nuestra", dice con énfasis la escritora de obras como "¿Qué pacha, mama?" y "Más vale Lola que mal acompañada".A través de la historia de Lola, en este nuevo libro se desarman las cadenas que oprimen al amor. La frase "Atraemos un amor para aprender algo", que le dicen al personaje, hace ruido. La escritora revela su pensamiento: "De buenas a primeras parece bonita esta frase pero es muy bestia ponerle la carga a la víctima que sufrió maltrato. A las personas les cuesta creer que hay gente mala, sin embargo ven que hay gente en el mundo que trama guerras, que mata. Que algunas personas tienen patrones complejo y a veces, las personas malas están cerca".Para soltar el lastre y buscar un amor que permita "ceder" pero "que se sienta rico", como dice Riba Rossy, puede que ayude llevar como bandera la letra de la canción de la cantante de jazz Nina Simone: "Tienes que aprender a levantarte de la mesa cuando ya no se sirve amor".En ese proceso, las"Si no estás cuidada por tus amistades, cuando tengas un 'break down', te sentirás más sola. Pero cuando hay amistades, hay un colchón en el cual se puede descansar y los dolores son más livianos", dice la creadora de un personaje que representa a una generación que cuestiona al amor romántico.En sintonía con las experiencias del amor contemporáneo, Pablo Ottonello publica "Match" a través de la, donde desarrolla losque, tras separarse,. Luego de descifrar algunas reglas implícitas, entra en el juego de la conquista a través de los "likes" y los "match". A la par que vive amoríos, lleva un registro de sus aventuras en un texto sincero donde muestra sus bajezas con humor y con profundidad.. Estás siempre tomando decisiones editoriales", señala Ottonello a Télam sobre cómo nos presentamos en redes sociales.El escritor identifica un "lenguaje de las aplicaciones" que aprendió "a jugar". Al principio, ponía fotos que no obtenían el resultado deseado. "De repente las cambié y poco a poco, comencé a hablar ese lenguaje", precisa.Contra los discursos que situan a las aplicaciones de citas como recursos superficiales para aborder el amor, Ottonello asegura: "Estoy en contra de pensar que las aplicaciones de citas son una boludez o que son banales. En el reconocimiento del deseo hay cero banalidad".Además, la novela tiene un trasfondo, no se lee como un diario de conquistas sexuales. "Lo sexual me parecía lo menos interesante. La vulnerabilidad es mucho más rica literariamente que la fortaleza, ¿no?", pregunta retóricamente., con motivo del día de los enamorados, el Centro Cultural Kirchner presentará "Corazón Iluminado", unaEn el hall de la entrada, lada la bienvenida a todos aquellos que quieran pensar al amor en sus diferentes versiones, colores, expresiones, géneros y estilos. Se trata de un corazón reciclado, recauchutado, que brilla pero acarrea una historia de sombras. Antes fue un corazón partido que ahora late con un pulso creativo.La obra deltambién tendrá una instancia participativa ya que convocará a los visitantes a dejar un candado, un lazo anudado, o una tirita de papel unida a la estructura para, de esa forma, "alimentar" el corazón con participación.La programación alusiva del CCK tomará la temática del amor desde una propuesta interdisciplinaria. Durante este ciclo. Además, en la sala inmersiva funcionará un jam de visuales con imágenes procesadas en tiempo real que generan una experiencia particular por el entorno envolvente y el sonido 360°.La poesía y la literatura también tendrán espacio con un jam de escritura epistolar, una experiencia literaria situada en el Territorio Postal del edificio, que invitará a quienes participen a escribir sus propias historias de amor, mientras larevelará los amores de personajes de la historia y, desde el subsuelo el edificio, convocará a conocer relatos de personas comunes sobre el vínculo amoroso en tiempos del correo, junto con cartas inspiradoras.